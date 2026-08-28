США возобновят «призовые суды», чтобы конфисковывать иранские нефтяные танкеры как военные трофеи

Министерство юстиции США планирует возобновить работу морских «призовых судов» (prize courts), чтобы упростить конфискацию иранских нефтяных танкеров как военных трофеев, ведь это должно помочь покрыть расходы на войну. Об этом сообщает Fox Business, опираясь на слова трех осведомленных источников.

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Использование призовых судов даст правительству США право продавать нефть или другой груз с нарушивших блокаду судов, а вырученные средства будут передавать Министерству финансов.

*Рrize courts — это специализированные федеральные суды, которые в условиях войны определяют, что захваченное вражеское имущество (суда, груз) переходит в собственность государства. В отличие от обычной конфискации это формальная юридическая процедура: суд рассматривает обстоятельства захвата и выносит решение, которое делает переход собственности законным и защищенным от дальнейших исков.

Что такое призовое право и почему о нем упомянули сейчас

«Наши интересы национальной безопасности могут потребовать от вооруженных сил США захватывать суда или груз, поддерживающие врага во время военного конфликта. Если это произойдет, наши федеральные суды должны быть готовы решать судьбу захваченных судов и грузов», — заявил прокурор США в Южном округе Техаса Аарон Райтц.

США использовали призовые суды еще со времен войны за независимость, но практика активно не применялась от Испано-американской войны конца XIX века. По ранним правилам, законно захваченные суда и груз продавали, а вырученные средства передавали захватившему экипажу. Эту практику отменили в 1899 году, когда военные стремились ограничить частное каперство и привести в порядок военно-правовые рамки.

Юридические вызовы и возможное противодействие

Если план претворят в жизнь, он, вероятно, вызовет судебные иски со стороны судоходных компаний, чьи танкеры захватили во время блокады, а также денежные претензии со стороны жертв иранского терроризма по поводу захваченных активов.

Призовые суды пришли в упадок из-за развития морской войны — с появлением подлодок в Первую мировую войну и распространением авиации во Вторую флотским экипажам стало значительно сложнее останавливать и осматривать корабли, а затем доставлять их в порт для судебного разбирательства. По анализу Исследовательской службы Конгресса 2022 года, юрисдикция над делами о призах принадлежит исключительно федеральным окружным судам, которые заседают «в адмиралтействе», то есть рассматривают специализированные морские дела.

Впрочем, по данным Военно-морского института США, ни одно дело о военных трофеях не рассматривалось в судах ни в Первую, ни во Вторую мировую войну, ни в последующие десятилетия.

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