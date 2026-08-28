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28 августа 2026, 8:32 Читати українською

Украинская компания судится с австрийским страховщиком из-за отказа возместить ущерб за утраченное имущество

Верховный Суд рассматривает спор между входящей в австрийскую группу UNIQA Insurance Group страховой компанией УНИКА и предприятиями «Виндкрафт Таврия» и «Виндкрафт Каланчак» — владельцами ветровых электростанций в Херсонской области. Об этом сообщает Unian .

Верховный Суд рассматривает спор между входящей в австрийскую группу UNIQA Insurance Group страховой компанией УНИКА и предприятиями «Виндкрафт Таврия» и «Виндкрафт Каланчак» — владельцами ветровых электростанций в Херсонской области.

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Энергетические компании требуют страхового возмещения из-за потери контроля за активами в результате российской оккупации. Суммарно по двум делам требования превышают 10 млрд. грн. По делу «Виндкрафт Таврия» суд первой инстанции ранее обязал взыскать со страховщика более 2,5 млрд грн, но апелляционный суд это решение упразднил, и теперь дело рассматривает Верховный Суд.

Австрийская сторона следит за процессом

Посольство Австрии в Украине в 2025 году направило в суд ноту с просьбой разрешить присутствие своего представителя на заседаниях в качестве наблюдателя. В ведомстве объясняли это «значимостью процесса для инвестиционной привлекательности Украины». Внимание к делу также обратила на личную встречу посла Австрии Роберта Мюллера с председателем Верховного Суда Станиславом Кравченко.

Отдельные источники указывают также на контакты с послом в разговорах экс-заместительницы руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, зафиксированных НАБУ в рамках операции «Фемида». Официального подтверждения этих данных со стороны антикоррупционных органов пока нет.

Ранее судья В С Олег Случ заявил о самоотводе из-за дружеских отношений с представителем UNIQA, а представители «Виндкрафт» на одном из этапов рассмотрения ходатайствовали об отводе судьи, расценивая действия австрийской стороны как возможное давление.

Почему дело может выйти на международный уровень

Бенефициарами группы «Виндкрафт» являются граждане Швеции Карл Олоф Ричард Стурен и Йохан Свен Ричард Боден. На открытии Новотроицкой ВЭС в 2017 году лично присутствовала государственный секретарь МИД Швеции Эва Сведлинг. Это дает основания предполагать возможный интерес шведской стороны к ходу дела.

Конфликт интересов усугубляет и то, что потерянное энергетиками имущество заложено украинским банкам, в частности Сбербанка, поэтому решение в страховом споре может оказать непосредственное влияние на интересы государственного кредитора. Некоторые аналитики также предполагают, что результат судебного разбирательства потенциально может сказаться на отношениях Украины со Швецией и Австрией, что нежелательно в условиях российского вторжения.

Читайте также: В июле 2026 года сумма страховых выплат компании UNIQA составила 225,6 млн грн.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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