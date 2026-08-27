Курс валют на межбанке: доллар и евро подорожали на 6 копеек

После закрытия межбанка в четверг, 27 августа курс доллара и евро показали одинаковые результаты: они подорожали на 6 копеек.

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Валютный рынок

Валюта Открытие 25 августа Закрытие 25 августа Изменения доллар 44,57/44,60 44,63/44,67 6/7 евро 51,95/51,98 52,01/52,04 6/6

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,39−44,86 грн. Евро покупают за 51,67 грн., а продают за 52,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,85, евро — 51,93−52,15 грн.

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