После закрытия межбанка в четверг, 27 августа курс доллара и евро показали одинаковые результаты: они подорожали на 6 копеек.
Курс валют на межбанке: доллар и евро подорожали на 6 копеек
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Валютный рынок
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Открытие 25 августа
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Закрытие 25 августа
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Изменения
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44,57/44,60
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44,63/44,67
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6/7
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51,95/51,98
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52,01/52,04
|
6/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,39−44,86 грн. Евро покупают за 51,67 грн., а продают за 52,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,85, евро — 51,93−52,15 грн.
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Источник: Минфин
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