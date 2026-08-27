Новые Volvo будут обмениваться предупреждениями об опасности на дороге

Новое обновление программного обеспечения дало моделям Volvo EX60, EX90 и ES90 способно предупреждать водителей других таких же Volvo о потенциально опасных объектах на дороге. Об этом сообщает Autocar.

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Система использует датчики и камеры автомобиля, чтобы выявлять три типа угроз: крупных животных на обочине, уязвимых участников движения (туристов и велосипедистов), а также дорожные работы впереди.

Автомобиль сначала предупреждает водителя еще до того, как тот сам заметит опасность, а затем загружает данные о ее местонахождении в облако. Оттуда информация поступает к другим Volvo поблизости, когда те приближаются к этому месту, и потенциально помогает избежать столкновения.

Все автомобили, подключенные через европейскую программу European Data for Road Safety, смогут читать эти предупреждения тоже.

Почему Volvo не торопилась с таким решением

Руководитель по безопасности Volvo Оса Гаглунд рассказала Autocar, что подобные системы стали возможны благодаря существенно возросшей вычислительной мощности новых моделей по сравнению с предыдущими поколениями бренда. По ее словам, ключевой задачей при внедрении системы было не перегрузить водителей информацией и сделать предупреждения такими, чтобы им можно было доверять, иначе водители просто перестанут с ними обращаться.

«Нам нужно убедиться, что каждое предупреждение имеет для вас смысл. Если через раз оно бессмысленно, именно тогда вы перестаете доверять системе», — пояснила Гаглунд.

Новая технологическая платформа автомобилей, по ее словам, критически важна именно для точности. Теперь, имея достаточно данных и возможность их анализировать и тренировать на них программные модели, компания стала достаточно зрелой, чтобы научить систему предупреждать, когда это уместно, и не беспокоить водителя в других случаях.

Более широкая амбиция Volvo, по словам Гаглунд, — не забирать контроль над автомобилем у водителя, а поддерживать его в те моменты, когда уровень внимания человека снижается: машина, в отличие от человека, не устает и не отвлекается.

Напомним

Как сообщал Минфин, Volvo вместе с Google тестирует новую функцию, которая позволит искусственному интеллекту Gemini анализировать дорогу через камеру автомобиля. Ожидается, что это сделает голосового помощника гораздо более полезным во время поездок.

В будущем возможности Gemini планируют расширить. В частности, искусственный интеллект будет объяснять значение дорожных знаков на иностранном языке, анализировать дорожную обстановку и помогать в навигации.