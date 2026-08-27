Новые Volvo будут обмениваться предупреждениями об опасности на дороге

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 августа 2026, 19:05 Читати українською

Новые Volvo будут обмениваться предупреждениями об опасности на дороге

Новое обновление программного обеспечения дало моделям Volvo EX60, EX90 и ES90 способно предупреждать водителей других таких же Volvo о потенциально опасных объектах на дороге. Об этом сообщает Autocar.

Новое обновление программного обеспечения дало моделям Volvo EX60, EX90 и ES90 способно предупреждать водителей других таких же Volvo о потенциально опасных объектах на дороге.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Система использует датчики и камеры автомобиля, чтобы выявлять три типа угроз: крупных животных на обочине, уязвимых участников движения (туристов и велосипедистов), а также дорожные работы впереди.

Автомобиль сначала предупреждает водителя еще до того, как тот сам заметит опасность, а затем загружает данные о ее местонахождении в облако. Оттуда информация поступает к другим Volvo поблизости, когда те приближаются к этому месту, и потенциально помогает избежать столкновения.

Все автомобили, подключенные через европейскую программу European Data for Road Safety, смогут читать эти предупреждения тоже.

Почему Volvo не торопилась с таким решением

Руководитель по безопасности Volvo Оса Гаглунд рассказала Autocar, что подобные системы стали возможны благодаря существенно возросшей вычислительной мощности новых моделей по сравнению с предыдущими поколениями бренда. По ее словам, ключевой задачей при внедрении системы было не перегрузить водителей информацией и сделать предупреждения такими, чтобы им можно было доверять, иначе водители просто перестанут с ними обращаться.

«Нам нужно убедиться, что каждое предупреждение имеет для вас смысл. Если через раз оно бессмысленно, именно тогда вы перестаете доверять системе», — пояснила Гаглунд.

Новая технологическая платформа автомобилей, по ее словам, критически важна именно для точности. Теперь, имея достаточно данных и возможность их анализировать и тренировать на них программные модели, компания стала достаточно зрелой, чтобы научить систему предупреждать, когда это уместно, и не беспокоить водителя в других случаях.

Более широкая амбиция Volvo, по словам Гаглунд, — не забирать контроль над автомобилем у водителя, а поддерживать его в те моменты, когда уровень внимания человека снижается: машина, в отличие от человека, не устает и не отвлекается.

Напомним

Как сообщал Минфин, Volvo вместе с Google тестирует новую функцию, которая позволит искусственному интеллекту Gemini анализировать дорогу через камеру автомобиля. Ожидается, что это сделает голосового помощника гораздо более полезным во время поездок.

В будущем возможности Gemini планируют расширить. В частности, искусственный интеллект будет объяснять значение дорожных знаков на иностранном языке, анализировать дорожную обстановку и помогать в навигации.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами