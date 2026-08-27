Новый пенсионный законопроект: риск закрытия фондов и последствия для людей

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил , что подал в парламент законопроект «О добровольных пенсионных фондах». О том, как закон может изменить пенсионную систему в Украине, «Минфину» рассказал управляющий активами группы ICU Григорий Овчаренко .

Необходимость приведения сектора пенсионного обеспечения в соответствие с требованиями евродиректив побудила регулятора пересмотреть условия деятельности негосударственных пенсионных фондов. Это уже не первая попытка изменить правила на рынке негосударственного пенсионного обеспечения в связи с необходимостью введения накопительного уровня. Недостатки деятельности НПФ неоднократно становились объектом критики и сдерживали развитие рынка. Среди основных проблем называли слабое корпоративное управление, недостаточную ответственность учредителей и низкую эффективность отдельных фондов.

В прошлом году рабочая группа, созданная НКЦБФР, проанализировала требования евродиректив, деятельность пенсионных фондов и подготовила концепцию изменений в закон о негосударственном пенсионном обеспечении, которые должны были усовершенствовать деятельность пенсионных фондов. Изменения в составе регулятора, произошедшие в конце 2025 года, и привлечение к разработке представителей проекта FINMAR, реализуемого при поддержке ЕС и крупнейших фондов, привели к пересмотру концепции и появлению новой идеи. Впоследствии она трансформировалась в законопроект о введении новой формы организаций — добровольных пенсионных фондов вместо негосударственных пенсионных фондов. Последние должны реорганизоваться в новую форму или прекратить свою деятельность.

О регистрации этого законопроекта недавно объявил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев. В то же время на момент подготовки этой колонки законопроект еще не имел официального регистрационного номера на сайте Верховной Рады.

Предложенный законопроект был критически воспринят участниками рынка. По мнению представителей рынка, новая модель не учитывает положительный опыт и историю существующих фондов и требует значительных инвестиций, недоступных для подавляющего большинства компаний в текущих экономических условиях. Реорганизоваться в соответствии с предложенными требованиями смогут лишь несколько участников, что создает риск прекращения деятельности других фондов и чрезмерной концентрации рынка.

Что предусматривает новый законопроект

Во-первых и самое главное — учредителем пенсионного фонда может быть исключительно «Пенсионная компания» — лицензированная компания по управлению активами (КУА) с капиталом не менее 500 тысяч евро. Совместное создание пенсионного фонда двумя или более пенсионными компаниями запрещается. Это принципиально отличается от действующей модели, где учредителями могут быть обычные юридические лица, работодатели и профессиональные объединения. Это, по мнению разработчиков, обеспечит значительно больший контроль над учредителями пенсионных фондов.

Два вида фондов вместо трёх — останутся только открытые и корпоративные. Профессиональные фонды. Такие как фонд «Магистраль» (профсоюзы железнодорожников и транспортных строителей Украины), НПФ Независимого отраслевого профсоюза энергетиков Украины и другие, количество участников которых на сегодняшний день составляет 365 тысяч, должны преобразоваться в новый открытый или корпоративный фонд либо прекратить свою деятельность. Профсоюзы же должны выйти из состава учредителей. Отказ от отраслевой пенсионной модели выглядит как стратегическая ошибка. Законопроект в нынешней редакции передает контроль пенсионной компании, но недостаточно сохраняет роль профсоюзов, работодателей и коллективных договоров — именно тех условий, на которых построены успешные фонды в США и Европе.

Работодатель перестает быть учредителем фонда. Он приобретает статус работодателя-спонсора, определяет корпоративную пенсионную схему, финансирует её и заключает с пенсионной компанией договор, по которому поручает ей создать пенсионный фонд. Работодатель может расторгнуть договор и передать схему другой пенсионной компании, тогда меняется и учредитель компании. Будут ли изменения положительно восприняты учредителями фондов, среди которых Национальный банк, Укэксимбанк и другие крупные предприятия-работодатели, — под вопросом.

Ужесточаются требования к корпоративному управлению пенсионной компании. Обязательна двухуровневая структура и создание наблюдательного совета. В него должны входить не менее пяти человек, из которых не менее трети — независимые члены. Это повторяет существующие требования регулятора к профессиональным участникам фондового рынка, которые, среди прочего, предусматривают согласование кандидатур членов наблюдательного совета, исполнительного органа, руководителей отделов комплаенса, риск-менеджмента, внутреннего аудитора и главного бухгалтера.

Отдельный совет пенсионного фонда ликвидируется. Органами управления фонда становятся органы управления пенсионной компании. Она утверждает устав, пенсионную схему и инвестиционную декларацию, совершает все правовые сделки от имени фонда и несет полную имущественную ответственность. Ответственное лицо фонда является сотрудником пенсионной компании, а не отдельным органом управления.

Таким образом, новый законопроект передает все полномочия пенсионной компании, в которой сосредоточены ключевые функции, а участники и работодатели теряют возможность непосредственного контроля за деятельностью фонда. Часть функций можно передать УК, администратору или другим лицам на аутсорсинг, но пенсионная компания сохраняет полную ответственность за их работу. Кастодиальное учреждение остается обязательным, а его ответственность за контроль деятельности пенсионного фонда повышается.

Действующая система негосударственного пенсионного обеспечения подлежит обязательной замене в течение трехлетнего срока. Создавать новые НПФ в соответствии с действующим законом будет запрещено, а существующие имеют 3 года на реорганизацию или ликвидацию. Существующие учредители должны выйти из состава учредителей и передать свои права пенсионной компании, а совет НПФ прекращает деятельность. За непроведение преобразования фонд ликвидирует НКЦБФР.

Несмотря на положительные моменты нового законопроекта, остается вопрос: будет ли новая система работы пенсионных компаний и добровольных пенсионных фондов более надежной, чем действующая? На этот вопрос может ответить только время, а, не оставляя возможности для сравнения, мы подвергаемся риску потери всех достижений системы негосударственного пенсионного обеспечения и разрушения доверия, которое формировалось на протяжении нескольких десятилетий.

Участники фондового рынка и профильные ассоциации предложили предусмотреть возможность сосуществования как новых добровольных пенсионных фондов, так и существующих негосударственных пенсионных фондов, а также в течение определенного периода проанализировать, является ли новая модель работы добровольных пенсионных фондов эффективной. Для этого был разработан альтернативный законопроект о внесении изменений в Закон о негосударственных пенсионных фондах, который повышает ответственность органов управления, учредителей и советов, а также приводит деятельность НПФ в соответствие с требованиями евродиректив. Среди важных нововведений этого законопроекта — создание механизма защиты участников по типу фонда гарантирования вкладов, который должен повысить доверие населения к долгосрочным инвестициям.

Реформа негосударственного пенсионного обеспечения в Украине, безусловно, необходима. Необходимо повысить требования к корпоративному управлению, ответственности учредителей и профессиональных участников, ввести эффективную защиту накоплений и приблизить регулирование к стандартам ЕС. Но вопрос заключается не только в том, что нужно создать, но и в том, что важно сохранить. В системе долгосрочных пенсионных накоплений доверие является ценным активом.