Кабмин засекретил декларации военных еще на год после завершения военного положения

Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий отсрочку публичного доступа к декларациям отдельных категорий лиц, привлеченных к обороне Украины. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Речь идет о лицах, непосредственно участвующих в ведении военных или боевых действий, выполняющих задачи в интересах национальной безопасности и обороны или находящихся на временно оккупированных территориях в связи с вооруженной агрессией рф.

Что изменится в доступе к декларациям

По действующему подходу публичный доступ к декларациям должен быть возобновлен сразу после прекращения или отмены военного положения. Все изъятые декларации возвращаются в открытый доступ Реестра на следующий день. При этом, как отметили в НАПК, декларации могут открыть и раньше еще до завершения действия военного положения.

Кабмин же предлагает установить дополнительный год, в течение которого декларации указанных категорий лиц будут оставаться недоступными для широкой публики.

Правительство объясняет это рисками безопасности.

«Публичный доступ к их декларациям предлагается открывать через один год после прекращения или отмены военного положения, ведь информация о месте жительства, финансовом состоянии или членах семьи таких лиц может быть использована врагом», — пояснили в КМУ.

По словам чиновников, цель решения — уменьшить риски для жизни и безопасности военнослужащих, правоохранителей, разведчиков и других лиц, вовлеченных в оборону, а также членов их семей.

Обязанность подавать декларации остается

Законопроект не предусматривает отмены самого декларирования: лица и дальше обязаны будут подавать декларации в установленном порядке. Речь идет только об отсрочке открытого публичного доступа к этой информации для отдельных категорий лиц, выполняющих задачи в условиях вооруженной агрессии.

В Минобороны поддержали инициативу правительства, отметив, что враг не должен получать из открытых источников информацию, которая может создать угрозу для военных и их семей.

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