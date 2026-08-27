Кабмин засекретил декларации военных еще на год после завершения военного положения

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 августа 2026, 16:58 Читати українською

Кабмин засекретил декларации военных еще на год после завершения военного положения

Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий отсрочку публичного доступа к декларациям отдельных категорий лиц, привлеченных к обороне Украины. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий отсрочку публичного доступа к декларациям отдельных категорий лиц, привлеченных к обороне Украины.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Речь идет о лицах, непосредственно участвующих в ведении военных или боевых действий, выполняющих задачи в интересах национальной безопасности и обороны или находящихся на временно оккупированных территориях в связи с вооруженной агрессией рф.

Что изменится в доступе к декларациям

По действующему подходу публичный доступ к декларациям должен быть возобновлен сразу после прекращения или отмены военного положения. Все изъятые декларации возвращаются в открытый доступ Реестра на следующий день. При этом, как отметили в НАПК, декларации могут открыть и раньше еще до завершения действия военного положения.

Кабмин же предлагает установить дополнительный год, в течение которого декларации указанных категорий лиц будут оставаться недоступными для широкой публики.

Правительство объясняет это рисками безопасности.

«Публичный доступ к их декларациям предлагается открывать через один год после прекращения или отмены военного положения, ведь информация о месте жительства, финансовом состоянии или членах семьи таких лиц может быть использована врагом», — пояснили в КМУ.

По словам чиновников, цель решения — уменьшить риски для жизни и безопасности военнослужащих, правоохранителей, разведчиков и других лиц, вовлеченных в оборону, а также членов их семей.

Обязанность подавать декларации остается

Законопроект не предусматривает отмены самого декларирования: лица и дальше обязаны будут подавать декларации в установленном порядке. Речь идет только об отсрочке открытого публичного доступа к этой информации для отдельных категорий лиц, выполняющих задачи в условиях вооруженной агрессии.

В Минобороны поддержали инициативу правительства, отметив, что враг не должен получать из открытых источников информацию, которая может создать угрозу для военных и их семей.

Читайте также: Украинцы задекларировали 323,9 млрд грн доходов за прошлый год: сколько налогов они уплатят

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
27 августа 2026, 19:38
#
Нахіба? Щоб не видно було, що зампотил скоптив сотню лямів?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами