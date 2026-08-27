Инвесторы криптовалют испытывают «экстремальную алчность» впервые с 2025 года

27 августа цена биткоина вернулась к отметке $80 000, капитализация более широкого криптовалютного рынка выросла на 2,5% — до $2,7 трлн, а Индекс страха и алчности (FGI) CoinMarketCap впервые с 2025 года достиг отметки 82 пункта и сейчас находится в отметке 82 пункта.

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Еще в середине этого месяца FGI CMC не превышал 40 пунктов и указывал на ужас среди инвесторов. Однако после возвращения крипторинка к росту, толчком к которому стала встреча Трампа с руководителями крупнейших криптокомпаний, настроения резко изменились, и менее чем через две недели FGI достиг 80 пунктов — границы между «алчностью» и «экстремальной жадностью».

Что такое FGI и почему важно?

Индекс страха и алчности CoinMarketCap — это запатентованный инструмент, измеряющий преобладающие настроения на криптовалютном рынке. Значение индекса варьируется от 0 до 100, где более низкие показатели свидетельствуют об экстремальном страхе, а более высокие — об экстремальной жадности. В то же время, диапазон 40−60 пунктов указывает на нейтральные настроения.

FGI CMC рассчитывается с использованием пяти ключевых компонентов:

1. Ценовой импульс — анализирует динамику цен 10 ведущих криптовалют за рыночной капитализацией, за исключением стейблкоинов. Он оценивает, как эти монеты ведут себя относительно друг друга и более широкого рынка.

2. Волатильность — включает индексы ожидаемой волатильности Volmex (BVIV и EVIV) для биткоина (BTC) и Ethereum (ETH), которые дают прогнозные показатели ожидаемой волатильности на следующие 30 дней.

3. Рынок деривативов — учитывает соотношение пут- и колл-опционов на рынках опционов BTC и ETH. Высшее соотношение пут-опционов к колл-опционам может свидетельствовать о более высокой волатильности и медвежьих ожиданиях среди инвесторов.

4. Структура рынка — анализирует относительную стоимость биткоина на рынке для измерения соотношения между рыночной капитализацией BTC и основных стейблкоинов.

5. Собственные данные CMC — индекс также использует поисковые запросы по ключевым словам, данные по социальным сетям и показатели вовлеченности пользователей для отображения рыночных настроений, интереса розничных инвесторов и новых тенденций.

В настоящее время FGI CMC является одним из наиболее цитируемых индексов такого типа, на который обращают внимание ведущие финансовые медиа и аналитические платформы, включая Bloomberg, Reuters и CNBC.

Рынок стремительно перегревается?

Практическое применение индекса заключается в оценке общих настроений на крипторынку и возможном поведенческом сценарии инвесторов. Да, высокое значение может свидетельствовать о чрезмерной жадности, что иногда указывает на перегрев рынка и возможную потребность в коррекции. И наоборот, низкое значение может означать, что страх давит на цены вниз, потенциально создавая возможности для покупки.

В то же время, некоторые инвесторы используют индекс как часть контринвестиционной стратегии — «бояться, когда другие жадны, и быть жадным, когда другие боятся». Поэтому экстремальная жадность может являться сигналом для рассмотрения возможности фиксации прибыли или продажи части активов, тогда как экстремальный страх может указывать на потенциальные возможности для покупки.

CoinMarketCap рекомендует использовать свой FGI вместе с другими аналитическими инструментами и индикаторами и предупреждает его изолированное применение при принятии инвестиционных решений.