ФГИ выставит на продажу гостиницу бывшего руководителя охраны Януковича в Буковеле

Фонд государственного имущества Украины сообщил о намерении выставить на продажу гостиничный комплекс «AmstelSki», открытый в 2017 году в 100−200 метрах от горнолыжных подъемников курорта Буковель.

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4-этажный гостиничный комплекс на 30 номеров расположен на земельном участке площадью 1224 кв. м и включает в себя ресторан De Molen, два конференц-зала, два магазина, салон красоты, парковку и другие объекты. Общая площадь помещений составляет 1,6 тыс. кв. м.

Российский бизнес в Буковеле

Ранее отель принадлежал бывшему начальнику охраны Виктору Януковичу — Вячеславу Заневскому, который формально занимал должность внештатного советника экспрезидента и имел офицерское звание и гражданство россии.



Заневский владел 100% корпоративных прав ООО «АМСТЕЛ-СКИ», управлявшего гостиничным комплексом AmstelSki в Буковеле.



По данным украинских государственных органов, после начала полномасштабного вторжения Заневский:

организовывал меры безопасности при строительстве военно-логистических объектов рф на оккупированных территориях;

был связан с обеспечением строительства моста через реку Кальмиус в Мариуполе — части сухопутного маршрута между Ростовом-на-Дону и оккупированным Крымом;

помогал российским военным в поиске украинских военнослужащих, участников АТО и других граждан с проукраинской позицией на оккупированных территориях.

Национализация AmstelSki и начало приватизации

5 февраля 2025 года Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста и взыскал активы Заневского в доход государства. Среди них:

100% корпоративных прав ООО «АМСТЭЛ-СКИ»;

12 земельных участков;

квартиры и паркоместа;

транспортное средство;

оружие;

денежные средства;

права на товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности.

По состоянию на август 2026 конфискованный комплекс уже находится в сфере управления ФГИУ.

Сообщается, что государству также перешли земельные участки под комплексом и зарегистрированы торговые марки, включая AmstelSki и DeMolen. В то же время оценочная стоимость гостиницы еще не определена, а дата продажи не назначена.