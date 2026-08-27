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27 августа 2026, 16:10 Читати українською

ФГИ выставит на продажу гостиницу бывшего руководителя охраны Януковича в Буковеле

Фонд государственного имущества Украины сообщил о намерении выставить на продажу гостиничный комплекс «AmstelSki», открытый в 2017 году в 100−200 метрах от горнолыжных подъемников курорта Буковель.

Фонд государственного имущества Украины сообщил о намерении выставить на продажу гостиничный комплекс «AmstelSki», открытый в 2017 году в 100−200 метрах от горнолыжных подъемников курорта Буковель.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости4-этажный гостиничный комплекс на 30 номеров расположен на земельном участке площадью 1224 кв.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

4-этажный гостиничный комплекс на 30 номеров расположен на земельном участке площадью 1224 кв. м и включает в себя ресторан De Molen, два конференц-зала, два магазина, салон красоты, парковку и другие объекты. Общая площадь помещений составляет 1,6 тыс. кв. м.

Российский бизнес в Буковеле

Ранее отель принадлежал бывшему начальнику охраны Виктору Януковичу — Вячеславу Заневскому, который формально занимал должность внештатного советника экспрезидента и имел офицерское звание и гражданство россии.

Заневский владел 100% корпоративных прав ООО «АМСТЕЛ-СКИ», управлявшего гостиничным комплексом AmstelSki в Буковеле.

По данным украинских государственных органов, после начала полномасштабного вторжения Заневский:

  • организовывал меры безопасности при строительстве военно-логистических объектов рф на оккупированных территориях;
  • был связан с обеспечением строительства моста через реку Кальмиус в Мариуполе — части сухопутного маршрута между Ростовом-на-Дону и оккупированным Крымом;
  • помогал российским военным в поиске украинских военнослужащих, участников АТО и других граждан с проукраинской позицией на оккупированных территориях.

Национализация AmstelSki и начало приватизации

5 февраля 2025 года Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста и взыскал активы Заневского в доход государства. Среди них:

  • 100% корпоративных прав ООО «АМСТЭЛ-СКИ»;
  • 12 земельных участков;
  • квартиры и паркоместа;
  • транспортное средство;
  • оружие;
  • денежные средства;
  • права на товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности.

По состоянию на август 2026 конфискованный комплекс уже находится в сфере управления ФГИУ.

Сообщается, что государству также перешли земельные участки под комплексом и зарегистрированы торговые марки, включая AmstelSki и DeMolen. В то же время оценочная стоимость гостиницы еще не определена, а дата продажи не назначена.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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