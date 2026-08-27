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27 августа 2026, 15:26 Читати українською

НКЦБФР объяснила, почему высокие дивиденды не всегда хорошая новость для инвестора

Покупка акций еще не означает автоматический заработок — стоимость бумаг может как расти, так и падать, а компания не обязана регулярно делиться прибылью с акционерами. Об этом рассказала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Покупка акций еще не означает автоматический заработок — стоимость бумаг может как расти, так и падать, а компания не обязана регулярно делиться прибылью с акционерами.

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Почему прибыль есть, а дивидендов может не быть

Акция — это ценная бумага, удостоверяющая имущественные права владельца по отношению к акционерному обществу, в частности право на дивиденды, если компания примет решение их выплачивать. Однако наличие прибыли не означает автоматического распределения средств между акционерами.

Получив прибыль, компания может направить его на:

  • приобретение нового оборудования или открытие новых точек продаж;
  • финансирование новых проектов;
  • погашение долгов;
  • формирование финансового резерва;
  • выплату дивидендов акционерам.

То есть даже прибыльная компания может не выплачивать дивиденды, и это само по себе не свидетельствует о проблемах в бизнесе. Деньги, не распределенные сегодня, могут инвестировать в развитие, и если эти вложения окажутся успешными, стоимость акций компании впоследствии может возрасти.

Как происходит выплата дивидендов

Между моментом, когда компания получила прибыль, и моментом, когда инвестор получил деньги на счет, есть несколько отдельных этапов:

  1. Получается денежный итог за отчетный период.
  2. Принимается решение оставить прибыль в бизнесе или направить его часть на дивиденды.
  3. Если принимается решение о выплате, то определяются размеры дивидендов и сроки.
  4. Формируется список акционеров, имеющих право на получение выплат.
  5. Средства перечисляются акционерам в установленном порядке.

Право на дивиденды имеют только те, кто включен в соответствующий перечень, сформированный в соответствии с законодательством. Выплата владельцам акций одного типа и класса производится пропорционально количеству принадлежащих им акций: при условном дивиденде 4 грн на акцию владелец 100 акций получит 400 грн, владелец 1000 акций — 4000 грн, а владелец 10 000 акций — 40 00 грн до вычета налогов.

В Украине выплата производится через депозитарную систему по схеме: акционерное общество → Центральный депозитарий → депозитарное учреждение → акционер. Это освобождает акционера от необходимости каждый раз подтверждать количество своих акций прямо перед компанией.

Почему большие выплаты — это не всегда хорошо

На первый взгляд, что большие дивиденды — это лучшая инвестиция. Но на практике большие выплаты могут быть разовыми. Например, после продажи части бизнеса или за счет накопленной прибыли в предыдущие годы. И наоборот: компания, которая сейчас не платит дивиденды, может активно инвестировать в развитие, создавая предпосылки для роста стоимости акций в будущем.

Поэтому инвесторам следует смотреть не только на размер выплат. Доход от акций можно получить двумя способами:

  1. Дивиденды, если компания решила направить часть прибыли в их выплату.
  2. Рост стоимости акций, если рыночная цена бумаг поднялась выше цены приобретения.

Ни один из этих способов заработка не гарантирован: цена акций может снизиться, а компания может снизить дивиденды или вообще отказаться от их выплаты.

Читайте также: Топ-5 компаний со стабильными дивидендами: куда инвестировать в условиях перегретого рынка?

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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