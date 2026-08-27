Налоги через Apple Pay и Google Pay: как изменится Электронный кабинет ГНС

Государственная налоговая служба Украины 26 августа презентовала UI/UX-концепцию обновленного Электронного кабинета налогоплательщика для физических лиц — предпринимателей. Новый интерфейс должен упростить навигацию, автоматизировать заполнение данных, обеспечить полноценную работу со смартфона и дать возможность платить налоги через Apple Pay и Google Pay.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что изменится

Одно из основных изменений будет касаться главной страницы. После входа пользователь сразу будет видеть информацию о наличии налогового долга, отчеты, которые необходимо предоставить, требующие внимания вопросы и ближайшие важные даты.

Интерфейс будет персонализирован и адаптироваться в зависимости от типа пользователя. Предусматриваются различные сценарии для граждан, ФОП и бухгалтеров, одновременно работающих с несколькими предприятиями или предпринимателями.

«Мы последовательно переходим к модели Налоговая как сервис, в центре которой — потребности плательщика. Наша цель — изменить саму логику взаимодействия с налоговой: от сложных процедур и необходимости самостоятельно искать ответы — до понятного, предполагаемого и проактивного сервиса», — заявил заместитель председателя ГНС по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Панченко.

По его словам, обновленный Кабинет должен превратиться в единое персонализированное цифровое пространство, которое помогает пользователям своевременно выполнять налоговые обязанности.

Автоматическое заполнение

Еще одним направлением модернизации станет сокращение объема информации, которую плательщикам приходится вводить вручную. Если необходимые сведения уже есть в информационных ресурсах ГНС, система будет использовать их для автоматического предзаполнения соответствующих полей.

Таким образом, предпринимателям не нужно будет повторно вносить информацию, уже имеющуюся в распоряжении налоговой службы.

Также планируется упростить процесс уплаты налоговых обязательств. Электронный кабинет будет показывать необходимую сумму и предложить пользователю доступные способы оплаты.

Среди них платежные системы, Apple Pay и Google Pay, а также QR-код НБУ, с помощью которого платеж можно будет провести через собственный банк.

Отдельное внимание разработчики уделяют работе со смартфонами. Основные налоговые сделки планируют сделать полноценно доступными с мобильных устройств без необходимости переходить на компьютерную версию сервиса.