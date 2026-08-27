Пенсионный фонд Украины направил 1,6 млрд грн на выплату разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины. По состоянию на 25 августа средства направлены на выплату 1 млн 463 тыс. ветеранов войны и жертв нацистских преследований. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Разовая помощь ко Дню Независимости: ПФУ направил 1,6 млрд грн в рассрочку
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Кто получает выплату
Выплата производится в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года № 1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях».
В 2026 г. получатели пенсий, жилищных субсидий или льгот, имеющих право на такую помощь, получили ее в определенную дату вместе с пенсией, субсидией или льготой.
Исключение составляют лица, проходящие службу, в том числе военную.
Как выплачивают помощь военным
Для лиц, проходящих службу, Пенсионный фонд профинансировал средства военным частям, учреждениям и организациям по месту службы.
Такие выплаты производятся на основании поданных заявок.
Кто должен обратиться в Пенсионный фонд
Другие лица, имеющие право на разовую денежную выплату, но не пенсионеры, не получающие субсидий или льгот и не проходящие службу, могут получить помощь по обращению в орган Пенсионного фонда Украины.
То есть таким получателям нужно самостоятельно подать заявление в ПФУ.
До какого срока можно подать заявление
Если лицо не получило одноразовую помощь, но получило статус ветерана войны до 24 августа и имеет соответствующее удостоверение, оно может обратиться за выплатой в орган Пенсионного фонда.
Заявление нужно подать до 1 ноября текущего года.
Подать заявление можно, в частности онлайн.
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