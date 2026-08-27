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27 августа 2026, 12:11 Читати українською

Разовая помощь ко Дню Независимости: ПФУ направил 1,6 млрд грн в рассрочку

Пенсионный фонд Украины направил 1,6 млрд грн на выплату разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины. По состоянию на 25 августа средства направлены на выплату 1 млн 463 тыс. ветеранов войны и жертв нацистских преследований. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Пенсионный фонд Украины направил 1,6 млрд грн на выплату разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины.

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Кто получает выплату

Выплата производится в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года № 1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях».

В 2026 г. получатели пенсий, жилищных субсидий или льгот, имеющих право на такую помощь, получили ее в определенную дату вместе с пенсией, субсидией или льготой.

Исключение составляют лица, проходящие службу, в том числе военную.

Как выплачивают помощь военным

Для лиц, проходящих службу, Пенсионный фонд профинансировал средства военным частям, учреждениям и организациям по месту службы.

Такие выплаты производятся на основании поданных заявок.

Кто должен обратиться в Пенсионный фонд

Другие лица, имеющие право на разовую денежную выплату, но не пенсионеры, не получающие субсидий или льгот и не проходящие службу, могут получить помощь по обращению в орган Пенсионного фонда Украины.

То есть таким получателям нужно самостоятельно подать заявление в ПФУ.

До какого срока можно подать заявление

Если лицо не получило одноразовую помощь, но получило статус ветерана войны до 24 августа и имеет соответствующее удостоверение, оно может обратиться за выплатой в орган Пенсионного фонда.

Заявление нужно подать до 1 ноября текущего года.

Подать заявление можно, в частности онлайн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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