Новости криптообразования: Bitcoin ETF, первая квантовостойкая транзакция и $5 млрд USDC

Похоже, медведи отступают: крипторинок оживился, а Bitcoin ETF демонстрирует оптимизм инвесторов. Американские Bitcoin ETF продлили приток средств седьмой день подряд, в сети Bitcoin провели первую квантовостойкую транзакцию, а Circle за неделю выпустила около $5 млрд. USDC.

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Bitcoin ETF привлекли более $3 млрд в августе

Как сообщает Cointelegraph споту Bitcoin ETF продолжили серию притока средств к семи торговым сессиям. По данным SoSoValue, во вторник, 25 августа, фонды привлекли $314,37 млн чистого притока, а общий объем поступлений в августе составил $3,03 млрд.

До завершения месяца оставалось четыре торговых сессии, а августовский результат был всего на $390 млн ниже показателя октября 2025 года. В то же время, совокупный дефицит чистых потоков Bitcoin ETF с начала 2026 года сократился более чем вдвое — до $2,26 млрд. Совокупные активы фондов достигли $99,05 млрд.

Ethereum ETF также показали сильную динамику: за семь сессий они привлекли около $1 млрд, в том числе $179,8 млн за 25 августа.

В Bitcoin провели первую квантовостойкую транзакцию

Как сообщает Starkware, 26 августа в основной сети Bitcoin успешно добыли транзакцию, использующую защиту от потенциальной атаки квантового компьютера. Метод Quantum-Safe Bitcoin (QSB) разработал исследователь StarkWare Авиху Леви. Он сделал все без изменения правил консенсуса Bitcoin.

QSB добавляет к традиционной защите на основе эллиптической криптографии второй механизм, основанный на хэш-функциях. Это должно защищать монеты от сценария, при котором достаточно мощный квантовый компьютер сможет восстановить частный ключ из опубликованного публичного ключа.

В то же время, метод не делает весь блокчейн квантовостойким. Он защищает конкретные монеты после перемещения в специальный выход.

Для первой транзакции использовали прямой путь к майнеру через MARA Slipstream, поскольку QSB-транзакции имеют нестандартный формат.

Circle выпустила $5 млрд USDC за неделю

Circle примерно за неделю выпустила $5 млрд USDC, увеличив объем токенов в обращении до $74 млрд. Для сравнения, предложение Tether USDT составляет около $183 млрд.

По данным Solscan, новые USDC выпускались траншами в сети Solana. Еще в апреле Circle создала там $3,25 млрд USDC, а за неделю от 20 августа — еще $1,25 млрд.

Доля блокчейная Solana в общем объеме USDC в этом году превысила 10%, в то время как около двух третей токенов остаются в сети Ethereum. В общей сложности USDC и USDT вместе формируют около 83% рынка стейблкоинов, который оценивается примерно в $304 млрд.

При этом меньшая капитализация USDC не означает меньший объем использования: по данным Circle, в 2025 году через USDC прошло около $18,3 трлн. транзакций против $13,3 трлн. в USDT.

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