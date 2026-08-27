Курс валют 27 августа: что происходит с долларом и евро

В четверг, 27 августа, средний курс доллара прибавил 1 копейку в покупке и потерял 2 копейки в продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,41−44,86 грн. Евро покупают за 51,68 грн, а продают за 52,33 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,67−44,78, евро — 51,95−52,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,57/44,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,94/51,97 грн/евро.

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