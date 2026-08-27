С начала года в Украине было реализовано более 3,5 тыс. новых субкомпактных кроссоверов. Самой популярной моделью в этом сегменте стала Toyota Yaris Cross. Об этом сообщает Укравтопром.
Маленькие кроссоверы в Украине: какие модели стали самыми популярными
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Какие авто выбирали украинцы
Выбирая небольшой кроссовер, украинцы чаще всего предпочитали автомобили с традиционным двигателем внутреннего сгорания.
- Такие модели охватили 58% рынка новых субкомпактных кроссоверов.
- Гибридные автомобили в этом сегменте выбрали около 36% покупателей.
- На электромобили пришлось около 6% продаж.
Самые популярные модели
Лидером продаж среди новых субкомпактных кроссоверов стала Toyota Yaris Cross — с начала года в Украине реализовали 700 таких авто.
Второе место заняла Suzuki Vitara с результатом 435 проданных автомобилей.
Третью строчку занял Hyundai Venue — 256 авто.
В пятерку самых популярных также вошли Chery Tiggo 4 (249 ед.) и Volkswagen T-Roc (240 ед.).
Топ-5 субкомпактных кроссоверов в Украине
- Toyota Yaris Cross — 700 ед.;
- Suzuki Vitara — 435 ед.;
- Hyundai Venue — 256 ед.;
- Chery Tiggo 4 — 249 ед.;
- Volkswagen T-Roc — 240 ед.
Что показывает рейтинг
Структура продаж свидетельствует, что, несмотря на рост интереса к гибридам и электромобилям, в сегменте субкомпактных кроссоверов украинцы все еще чаще выбирают модели с традиционными двигателями.
В то же время доля гибридов в 36% показывает, что покупатели все активнее рассматривают более экономные варианты для городской эксплуатации.
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