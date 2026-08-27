Маленькие кроссоверы в Украине: какие модели стали самыми популярными

С начала года в Украине было реализовано более 3,5 тыс. новых субкомпактных кроссоверов. Самой популярной моделью в этом сегменте стала Toyota Yaris Cross. Об этом сообщает Укравтопром.

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Какие авто выбирали украинцы

Выбирая небольшой кроссовер, украинцы чаще всего предпочитали автомобили с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

Такие модели охватили 58% рынка новых субкомпактных кроссоверов.

Гибридные автомобили в этом сегменте выбрали около 36% покупателей.

На электромобили пришлось около 6% продаж.

Самые популярные модели

Лидером продаж среди новых субкомпактных кроссоверов стала Toyota Yaris Cross — с начала года в Украине реализовали 700 таких авто.

Второе место заняла Suzuki Vitara с результатом 435 проданных автомобилей.

Третью строчку занял Hyundai Venue — 256 авто.

В пятерку самых популярных также вошли Chery Tiggo 4 (249 ед.) и Volkswagen T-Roc (240 ед.).

Топ-5 субкомпактных кроссоверов в Украине

Toyota Yaris Cross — 700 ед.; Suzuki Vitara — 435 ед.; Hyundai Venue — 256 ед.; Chery Tiggo 4 — 249 ед.; Volkswagen T-Roc — 240 ед.

Что показывает рейтинг

Структура продаж свидетельствует, что, несмотря на рост интереса к гибридам и электромобилям, в сегменте субкомпактных кроссоверов украинцы все еще чаще выбирают модели с традиционными двигателями.

В то же время доля гибридов в 36% показывает, что покупатели все активнее рассматривают более экономные варианты для городской эксплуатации.