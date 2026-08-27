Украинские частные инвесторы могут приобщаться к глобальным технологическим стартапам с чеком от $5 000, однако делать это стоит не через одно-два эмоциональных соглашения, а через системное формирование венчурного портфеля. Об этом на выступлении «Как украинцу начать инвестировать в глобальные технологические стартапы от $5 000» на онлайн-конференции InvestFest 2026 рассказала исполнительная директор ангельского синдиката ICLUB Анна Магера.

По ее словам, сегодня участие в венчурных соглашениях уже не нуждается в миллионном капитале. Благодаря инвесторским клубам и синдикатам доступ к таким инвестициям становится более открытым для частных инвесторов.

Почему частные инвестиции становятся популярнее

Магера пояснила, что наибольший рост стоимости технологических компаний сейчас часто происходит еще до выхода на IPO.

Раньше компании быстрее выходили на биржу, а инвесторы получали результат после публичного размещения. Теперь путь к IPO может занять более 10 лет, и значительную прибыль ранние инвесторы могут получить еще на частном рынке.

Именно поэтому, по ее словам, инвестиции в частные технологические компании становятся интересны не только венчурным фондам, но и частным инвесторам.

Синдикаты открывают доступ к венчуру

По словам Магеры, ранее доступ к венчурному рынку был почти закрыт для частного инвестора: минимальные чеки могли составить сотни тысяч долларов.

Сегодня ситуация меняется благодаря развитию инвесторских клубов и синдикатов. Они позволяют инвестировать не сотни тысяч долларов в одну компанию, а меньшие суммы от $5 000 за сделку.

Магера отметила, что для инвестиционного портфеля венчур может быть одним из инструментов диверсификации. Обычно на такие рисковые, но потенциально прибыльные активы инвесторы выделяют 10−15% портфеля.

Украинский венчурный рынок уже работает

Магера подчеркнула, что венчурные инвестиции — это уже не абстрактная история для украинского инвестора.

По ее словам, опрос украинских синдикатов показал, что только пять таких структур в 2025 году проинвестировали $30 млн. При этом в Украине уже работает более десяти синдикатов.

Эта история уже для украинского инвестора работает на практике. Этот рынок существует и достаточно активен", — отметила она.

Как работает модель синдиката

Магера объяснила, что синдикаты могут работать по-разному. Обычно есть управленческая команда, занимающаяся поиском компаний для инвестирования, анализом и структурированием сделок.

По ее словам, поиск компаний — одна из самых сложных частей для частного инвестора. Даже если инвестор готов выделить часть капитала на венчур, у него возникает вопрос: где найти будущий Google или OpenAI и как получить доступ к такому соглашению.

Еще одна сложность — качественный анализ компании. Синдикаты производят due diligence: проверяют продукт, результаты, клиентов, технологию, команду и потенциал бизнеса.

Одна-две инвестиции — это не венчурный портфель

Одной из самых больших ошибок частных инвесторов Магера назвала желание сделать одну-две инвестиции в стартапы.

По ее словам, одно или два соглашения — это не портфель и не системная венчурная стратегия. Если у инвестора всего $10 000 и не планирует выделять на этот класс активов дополнительный капитал в будущем, лучше рассмотреть другие инструменты.

В венчуре, по ее словам, работает математика в портфеле. Часть компаний может не вернуть инвестиции, часть покажет средний результат, а несколько звезд могут вернуть весь портфель.

Как формировать венчурный портфель

Магера советует строить портфель из 10−20 сделок в горизонте 3−5 лет.

Начинать следует с небольших чеков — от минимально доступного уровня. По ее словам, большинство синдикатов, в частности ICLUB, позволяют инвестировать от $5 000.

Она также предостерегает от концентрации капитала в одной сделке, даже если компания кажется очень перспективной. Такой подход может дать результат, но также существенно повышает риски.

Диверсификация должна быть секторальной и географической

По словам Магеры, инвесторам следует смотреть на стартапы не отдельно, а с точки зрения всего портфеля.

Важно не сконцентрироваться в одном секторе. К примеру, если в портфеле уже есть несколько финтех-компаний, стоит искать возможности в других вертикалях.

Также она рекомендует диверсифицировать портфель географически. Кроме США, следует обращать внимание на Европу, Азию и другие регионы, которые могут быть перспективными для технологических компаний.

На что смотреть при отборе стартапа

Магера назвала три основных критерия отбора стартапов: команда, рынок и продукт.

Важнейшей она считает команду ее экспертизу, способность работать, строить компанию и презентовать бизнес. Второй критерий — размер и перспектива рынка. Третий продукт, который должен решать реальную проблему и иметь технологическое преимущество.

Какие риски должен понимать инвестор

Венчурные инвестиции могут быть высокодоходными, но часть вложений может не вернуться. Именно поэтому инвестору нужен диверсифицированный портфель, а не ставка на одну компанию.

Горизонт инвестирования может составлять до пяти, а иногда и до десяти лет. Также у венчура низкая ликвидность: инвестор не может просто выйти из сделки в любой момент. Выход обычно привязан к определенному событию — продаже компании или появлению другого инвестора, готового выкупить долю.

С чего начинать

Магера советует начинать с построения стратегии. Инвестор должен сразу планировать не одно соглашение, а портфель минимум из 10 компаний, рассчитывать капитал и смотреть на венчур как на долгосрочный актив.

Она также подчеркнула, что инвестировать нужно только часть капитала, которой инвестор готов рисковать. Это не должны быть последние деньги, и для таких инвестиций нельзя брать кредит.

По словам Магеры, если инвестор никогда не работал с венчуром, начинать самостоятельно сложно и рискованно. В этом случае лучше делать это с опытным партнером.

Что это значит для украинского инвестора

Венчурные инвестиции постепенно становятся более доступными для украинцев, но они остаются сложным и рисковым классом активов.

Главный вывод для частного инвестора — не воспринимать стартапы как быстрый способ заработка. Это долгосрочная стратегия, требующая портфельного подхода, регулярности, диверсификации, готовности к риску и понимания, что результат может принести только несколько компаний со всего портфеля.

Именно поэтому венчур может являться частью инвестиционной стратегии, но не заменой базового портфеля или инструментом для вложения последних сбережений.

Выступление экспертки (3:11:13 — Как украинцу начать инвестировать в глобальные технологические стартапы от $5 000).