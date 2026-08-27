Китай возглавил мировой рейтинг по количеству патентных заявок, Украина — на 35-м месте

В 2024 году Украина заняла 35-е место в мире по количеству поданных патентных заявок — 2559 заявок, тогда как абсолютным мировым лидером остается Китай с 1,828 млн заявок, свидетельствует анализ мировой патентной активности, подготовленный научным секретарем ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины» Владимиром Хаустовым и опубликованный информационно-аналитическим центром Experts Club.