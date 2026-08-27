В 2024 году Украина заняла 35-е место в мире по количеству поданных патентных заявок — 2559 заявок, тогда как абсолютным мировым лидером остается Китай с 1,828 млн заявок, свидетельствует анализ мировой патентной активности, подготовленный научным секретарем ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины» Владимиром Хаустовым и опубликованный информационно-аналитическим центром Experts Club.
Китай возглавил мировой рейтинг по количеству патентных заявок, Украина — на 35-м месте
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Рейтинг стран по количеству патентных заявок в 2024 году
-
Китай — 1 828 054
-
США — 603 194
-
Япония — 306 855
-
Южная Корея — 246 245
-
Индия — 105 157
-
Германия — 59 262
-
Канада — 35 374
-
Австралия — 30 487
-
Россия — 26 698
-
Бразилия — 25 597
-
Великобритания — 18 952
-
Мексика — 16 189
-
Гонконг — 15 940
-
Франция — 14 129
-
Сингапур — 13 421
-
Индонезия — 10 902
-
Турция — 10 351
-
Италия — 10 308
-
Вьетнам — 9 904
-
Южная Африка — 8 899
-
Таиланд — 8 727
-
Иран — 8 657
-
Израиль — 8 262
-
Саудовская Аравия — 8 029
-
Северная Корея — 6 936
-
Новая Зеландия — 5 962
-
Филиппины — 4 571
-
Люксембург — 3 833
-
ОАЭ — 3 598
-
Аргентина — 3 591
-
Польша — 3 453
-
Чили — 3 219
-
Нидерланды — 3 047
-
Марокко — 2 899
-
Украина — 2 559.
Источник: Минфин
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