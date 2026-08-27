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27 августа 2026, 9:43 Читати українською

Китай возглавил мировой рейтинг по количеству патентных заявок, Украина — на 35-м месте

В 2024 году Украина заняла 35-е место в мире по количеству поданных патентных заявок — 2559 заявок, тогда как абсолютным мировым лидером остается Китай с 1,828 млн заявок, свидетельствует анализ мировой патентной активности, подготовленный научным секретарем ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины» Владимиром Хаустовым и опубликованный информационно-аналитическим центром Experts Club.

Китай возглавил мировой рейтинг по количеству патентных заявок, Украина — на 35-м месте

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Рейтинг стран по количеству патентных заявок в 2024 году

  1. Китай — 1 828 054

  2. США — 603 194

  3. Япония — 306 855

  4. Южная Корея — 246 245

  5. Индия — 105 157

  6. Германия — 59 262

  7. Канада — 35 374

  8. Австралия — 30 487

  9. Россия — 26 698

  10. Бразилия — 25 597

  11. Великобритания — 18 952

  12. Мексика — 16 189

  13. Гонконг — 15 940

  14. Франция — 14 129

  15. Сингапур — 13 421

  16. Индонезия — 10 902

  17. Турция — 10 351

  18. Италия — 10 308

  19. Вьетнам — 9 904

  20. Южная Африка — 8 899

  21. Таиланд — 8 727

  22. Иран — 8 657

  23. Израиль — 8 262

  24. Саудовская Аравия — 8 029

  25. Северная Корея — 6 936

  26. Новая Зеландия — 5 962

  27. Филиппины — 4 571

  28. Люксембург — 3 833

  29. ОАЭ — 3 598

  30. Аргентина — 3 591

  31. Польша — 3 453

  32. Чили — 3 219

  33. Нидерланды — 3 047

  34. Марокко — 2 899

  35. Украина — 2 559.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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deleted-4a2fe47c-08fd-4690-8e39-66ce795c3a29
deleted-4a2fe47c-08fd-4690-8e39-66ce795c3a29
27 августа 2026, 10:57
#
Такие низкие показатели в Украине — это разведка Израиля недоработала (мало из Израиля к евреям в Украине прислали готовых патентных заявок).
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