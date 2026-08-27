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27 августа 2026, 9:04 Читати українською

Apple готовит большую презентацию: главная интрига — складной iPhone

Компания Apple готовится к обширной презентации 9 сентября, где покажет новую серию iPhone, а также может представить долгожданный складной смартфон. Об этом сообщает Reuters .

Компания Apple готовится к обширной презентации 9 сентября, где покажет новую серию iPhone, а также может представить долгожданный складной смартфон.

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Что покажет Apple

Появление складного iPhone может стать важным событием для Apple. Аналитики считают, что премиальные устройства этого типа помогут компании повысить среднюю цену продукции и рентабельность.

По предварительным оценкам, Apple может выпустить складной iPhone с большим внутренним экраном, размер которого будет близок к дисплею iPad mini.

В настоящее время на рынке складных смартфонов доминирует Samsung. Южнокорейская компания уже активно развивает этот сегмент и в этом году представила новое устройство формата «книги».

В то же время, Apple может существенно изменить ситуацию после выхода на этот рынок. По данным IDC, к 2027 году компания может поставить более 17 млн складных iPhone.

В целом аналитики ожидают роста спроса на сложные смартфоны. IDC прогнозирует, что в текущем году их мировые поставки увеличатся на 12,6%. В то же время, общий рынок смартфонов может столкнуться с рекордным падением на 16,7%.

Напомним

Ранее Apple уже обновила свою линейку компактных настольных компьютеров Mac Mini, представив модели на чипах M6 и M5 Pro. Новинки получили более мощные процессоры, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также более быстрые порты подключения.

Базовая версия Mac Mini с M6 стартует от 899 долларов, а профессиональная модель на M5 Pro — от 1699 долларов. Продажи новых компьютеров должны начаться после 22 сентября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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