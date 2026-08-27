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27 августа 2026, 14:20 Читати українською

ЖК «Фаворит Premium»: на Киевщине стало больше жилья за «єОселею», «єВосстановленням» и ваучерами

В Киевской области стало больше готового жилья, которое можно приобрести с использованием государственных программ поддержки. Строительная компания MOLODIST ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Фаворит Premium» в центре Ирпеня, а около 350 семей уже получили ключи от собственных квартир. ЖК доступен для приобретения по программам «Есселя», «Восстановление» и «Жилищные ваучеры».

В Киевской области стало больше готового жилья, которое можно приобрести с использованием государственных программ поддержки.

Появление новых объектов, отвечающих требованиям государственных жилищных программ, актуально для рынка Киевской области. По данным аналитического центра DIM.RIA, в июне 2026 года только 8,8% всех предложений жилья в Украине были доступны по программе «Еселя». В Киевской области доля такого жилья составила 16,9%.

Готовое жилье в центре Ирпеня

ЖК «Фаворит Premium» расположен в центральной части Ирпеня — рядом с парками, школами, детскими садами, магазинами, кафе и другой городской инфраструктурой.

Концепция комплекса подразумевает сочетание центральной локации с закрытым частным пространством. На территории обустроен двор-парк без автомобилей, с современной детской площадкой и современным ландшафтным дизайном с озеленением, рядом собственный сквер со спортивными площадками. Архитектуру комплекса дополняют современные фасады, панорамные окна и дизайнерские лобби.

Для жителей предусмотрена собственная автономная котельная, обеспечивающая независимость от централизованных коммунальных сетей.

Квартиры, которые можно приобрести по госпрограммам

В ЖК «Фаворит Premium» доступны smart-, одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 22,5 до 67 м². Такие форматы квартир позволяют покупателям рассматривать жилье в соответствии с установленными государственными программами требованиями к нормативной площади.

ЖК доступен для приобретения по трем государственным инструментам поддержки — «Есселя», «Восстановление» и «Жилищные ваучеры».

«Есселя» — государственная программа доступного ипотечного кредитования. В 2026 году ее условия предусматривают ограничение нормативной площади жилья, поэтому компактные квартиры остаются одним из форматов, которые могут отвечать требованиям программы в зависимости от состава семьи и других критериев.

«Восстановление» предусматривает компенсацию для украинцев, чье жилье было уничтожено или повреждено в результате войны. Жилищный сертификат можно использовать для приобретения жилья или в качестве первого взноса по программе «Еселя».

Отдельный механизм — жилищные ваучеры для определенных категорий внутренне перемещенных лиц. Номинал ваучера может составлять до 2 млн. грн., а использовать его можно, в частности, для приобретения жилья.

Таким образом, появление еще одного готового объекта в Киевской области расширяет выбор для покупателей, имеющих право на государственную поддержку и ищущих квартиру в готовом жилом комплексе.

Рассрочка от строительной компании

Для покупателей, не использующих государственные программы, MOLODIST предлагает свои финансовые условия приобретения жилья. Первый взнос — от 30%, срок рассрочки — до 12 месяцев. Также доступно кредитование от банков-партнеров сроком до 7 лет.

Таким образом, квартиру в готовом ЖК «Фаворит Premium» можно приобрести по нескольким сценариям: с использованием «Ессел», «Восстановление» или жилого ваучера или на условиях рассрочки и кредитования.

MOLODIST продолжает строить в Киевской области

Ввод в эксплуатацию «Фаворит Premium» стал очередным завершенным проектом MOLODIST в условиях полномасштабной войны. Компания продолжает реализовывать жилые комплексы в Ирпене и других городах Киевской области, делая акцент на современной архитектуре, благоустройстве, зеленых зонах и инфраструктуре.

Для рынка недвижимости Киевской области появление готового жилого комплекса, доступного за «еселем», «є Восстановлением» и жилыми ваучерами, означает расширение выбора для покупателей, которые ищут собственное жилье и могут воспользоваться государственной поддержкой.

Источник: Минфин
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