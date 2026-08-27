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27 августа 2026, 11:30 Читати українською

В Киеве пройдет масштабная конференция от Integrity Vision и Camunda

10 сентября 2026 года в Киеве состоится совместная конференция лидеров в сфере автоматизации — украинской компании Integrity Vision и международного вендора платформы Camunda. Мероприятие станет площадкой для обмена практическим опытом оптимизации процессов, развития гибкой IT-инфраструктуры и использования искусственного интеллекта в финансовом, страховом и ритейл-секторах.

10 сентября 2026 года в Киеве состоится совместная конференция лидеров в сфере автоматизации — украинской компании Integrity Vision и международного вендора платформы Camunda.

Встреча технологических лидеров в Киеве

Эксперты Integrity Vision и Camunda собирают профессиональное сообщество на эксклюзивное событие, посвященное оркестрации процессов и цифровым изменениям.

Мероприятие ориентировано на топ-менеджеров, IT-директоров, руководителей направлений автоматизации и архитекторов систем из банковской сферы, страхового бизнеса, телекома и большого ритейла. Участников ждет открытый диалог об актуальных вызовах рынка, практическом опыте масштабных внедрений в Украине, взгляде международной команды Camunda на развитие платформы и качественном нетворкинге.

Синергия мирового вендора и украинской экспертизы

Масштаб этого события — закономерный результат многолетнего партнерства. Сегодня германская платформа Camunda является мировым лидером в сфере оркестрации процессов. Ей доверяют 9 из 10 ведущих банков мира, а также глобальные корпорации, такие как Atlassian, Lufthansa и Deutsche Telekom.

В Украине ключевым представителем технологии является компания Integrity Vision, которая выстроила сильную экспертизу по автоматизации высоконагруженных процессов:

  • № 1 в Украине: Integrity Vision является единственным сертифицированным Platinum-партнером Camunda в стране.

  • Экспертиза глобального уровня: компания получила официальное отличие Recognized Migration Partner, первой в Украине реализовав полноценную миграцию сложных систем клиентов из Camunda 7 на новое поколение платформы — Camunda 8.

  • Участие в формировании мировых стандартов: уровень доверия вендора достиг такого масштаба, когда специалисты Integrity Vision привлекаются к разработке вопросов для официальных сертификационных тестов, составленных разработчиками по всему миру.

«Для нас статус Platinum — это не о красивой отметке на сайте, а о ежедневном доверии вендора. Когда разработчики Camunda советуются с нашей командой сертификационных тестов или доверяют сложные переходы систем, мы понимаем, что украинские инженеры внедряют решения мирового уровня. И самое главное — этот опыт прямо сейчас работает на устойчивость украинского бизнеса», — отмечает Инна Соловьева, CEO Integrity Vision.

Путь к лидерству: от Enterprise-систем до гибкой архитектуры

История Integrity Vision началась в 2010 году. Тогда компания поставляла на рынок классические, несколько консервативные системы класса Enterprise BPM от международных корпораций IT. Это были надежные, но ресурсоемкие в обслуживании решения.

Со временем рынок выдвинул новые требования. Современному бизнесу понадобилась большая гибкость и технологическая независимость — возможность быстро менять и масштабировать процессы без жесткой привязки к одному дорогому продукту.

Ища эффективную альтернативу громоздким системам, эксперты Integrity Vision обратили внимание на немецкую платформу Camunda — эффективное open-source решение, которое подкупило использованием стандарта BPMN (понятного языка визуальных схем, с которым команда уже имела глубокий опыт), а также самым современным технологическим стеком. архитектуры.

2018 год как точка прорыва

Настоящим тестом на крепость стал 2018 год. Integrity Vision приняла участие в сложном проекте от одного из крупнейших банков Украины, предложив вместо решений от привычных игроков на этом рынке гибкое решение на базе Camunda.

Успешная реализация проекта открыла новый этап партнерского взаимодействия:

  • Прямая учеба в Берлине: эксперты компании регулярно посещали штаб-квартиру Camunda в Германии, перенимая опыт непосредственно у разработчиков платформы.

  • Международная интеграция: команда стала постоянным участником глобальных конференций CamundaCon, интегрируя ведущие мировые практики в украинские проекты для банков, ритейлов и финансовых учреждений.

Практическая ценность для бизнеса

Сегодня эффективность компаний в банковской сфере, страховании, телекоме и ритейле напрямую зависит от скорости обработки запросов и прозрачности операционных процессов. Совместная конференция 10 сентября — это возможность получить свежие инсайты о том, как построить отказоустойчивую архитектуру, сократить время вывода новых продуктов на рынок (Time to Market) и подготовить бизнес к масштабированию.

Что именно ждет вас на конференции? Мы отойдем от сухой теории и сосредоточимся на реальных бизнес-вызовах. Вас ждут выступления глобальных экспертов непосредственно от разработчиков платформы Camunda, а также реальные интеграции.

А главное — мы ответим на один из самых горячих вопросов сегодняшнего дня: как наиболее востребованные процессы переделать под искусственный интеллект. На реальных примерах мы на простом языке разберем, можно ли вообще позволить ИИ принимать самостоятельные решения в финансовом секторе и как управлять умными AI-агентами так, чтобы не потерять контроль над строгими корпоративными правилами и безопасностью.

Присоединяйтесь к мероприятию 10 сентября, чтобы обменяться опытом и открыть новые возможности для развития вашего бизнеса:

Зарегистрироваться на конференцию Integrity Vision & Camunda

Не откладывайте цифровую трансформацию на потом — бронируйте место уже сейчас, чтобы настроить бизнес-процессы вашей компании на максимальную скорость и результат.

Источник: Минфин
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