Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу доработанную редакцию законопроекта о перезапуске PlayCity (№ 15432-д) на основе конкурса с участием международных экспертов. Об этом написал председатель Налогового комитета
Комитет Рады поддержал законопроект о перезагрузке ПлейСити
Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу доработанную редакцию законопроекта о перезапуске PlayCity (№ 15432-д) на основе конкурса с участием международных экспертов. Об этом написал председатель Налогового комитета
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Что предусматривает законопроект
Доработанная редакция была разработана на основе основного законопроекта № 15432 с учетом полученных Комитетом замечаний и предложений, в частности предусматривается:
- установить исключение из общего правила о непроведении конкурсов на государственную службу во время военного положения для должностей государственной службы в Агентстве PlayCity;
- ввести конкурсную процедуру назначения руководителя «ПлейСити» по модели, аналогичной процедуре отбора директора БЭБ, с привлечением международных экспертов;
- ввести повышенные требования к добросовестности руководителя и сотрудников «ПлейСити», в том числе проведение проверок на добросовестность и мониторинг образа жизни;
- ввести независимую внешнюю оценку (аудит) эффективности деятельности «ПлейСити» с участием международных экспертов.
Что даст принятие закона
«Принятие законопроекта позволит обеспечить проведение прозрачного конкурса для формирования нового руководства PlayCity, что будет способствовать обновлению его кадрового состава и завершению реализации ключевых реформ, в частности скорейшему вводу в промышленную эксплуатацию ДСОМ», — подытожил Гетманцев.
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