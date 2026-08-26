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26 августа 2026, 19:37 Читати українською

Комитет Рады поддержал законопроект о перезагрузке ПлейСити

Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу доработанную редакцию законопроекта о перезапуске PlayCity (№ 15432-д) на основе конкурса с участием международных экспертов. Об этом написал председатель Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев.

Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу доработанную редакцию законопроекта о перезапуске PlayCity (№ 15432-д) на основе конкурса с участием международных экспертов.

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Что предусматривает законопроект

Доработанная редакция была разработана на основе основного законопроекта № 15432 с учетом полученных Комитетом замечаний и предложений, в частности предусматривается:

  • установить исключение из общего правила о непроведении конкурсов на государственную службу во время военного положения для должностей государственной службы в Агентстве PlayCity;
  • ввести конкурсную процедуру назначения руководителя «ПлейСити» по модели, аналогичной процедуре отбора директора БЭБ, с привлечением международных экспертов;
  • ввести повышенные требования к добросовестности руководителя и сотрудников «ПлейСити», в том числе проведение проверок на добросовестность и мониторинг образа жизни;
  • ввести независимую внешнюю оценку (аудит) эффективности деятельности «ПлейСити» с участием международных экспертов.

Что даст принятие закона

«Принятие законопроекта позволит обеспечить проведение прозрачного конкурса для формирования нового руководства PlayCity, что будет способствовать обновлению его кадрового состава и завершению реализации ключевых реформ, в частности скорейшему вводу в промышленную эксплуатацию ДСОМ», — подытожил Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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