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26 августа 2026, 19:10 Читати українською

Meta заплатит $18 млрд за вред подросткам от соцсетей

Meta договорилась о достижении мирового соглашения с генеральными прокурорами 48 штатов США и четырех территорий на сумму $18 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Meta договорилась о достижении мирового соглашения с генеральными прокурорами 48 штатов США и четырех территорий на сумму $18 млрд, сообщает The Wall Street Journal.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто это значитДоговоренность положит конец крупному федеральному разбирательству о вреде социальных сетей для подростков и может создать новый прецедент юридической ответственности технологических компаний за дизайн их платформ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это значит

Договоренность положит конец крупному федеральному разбирательству о вреде социальных сетей для подростков и может создать новый прецедент юридической ответственности технологических компаний за дизайн их платформ.

В рамках соглашения Meta должна изменить принципы работы Facebook и Instagram. Для пользователей младше 18 лет будет установлен лимит использования приложений в два часа в день.

Также появятся ночной режим с блокировкой приложений с полуночи до 6 утра и школьный режим, отключающий пуш-уведомления с 8 утра до 15 часов. Менять настройки смогут только родители.

При этом Meta должна будет выплатить лишь 70% от заявленной суммы, пока TikTok и YouTube, против которых штаты подавали схожие иски, не введут для несовершеннолетних дневной лимит в один час и не заплатят штатам сумму, эквивалентную 30% от $18 млрд (около $5,3 млрд).

Если эти две платформы согласятся на условия, Meta выплатит оставшиеся 30%. Средства будут перечисляться штатам ежегодными платежами в течение 10 лет.

Напомним

Как сообщает Reuters, иск был подан 24 октября 2023 года коалицией из 33 генеральных прокуроров штатов США.

Они обвинили Meta в том, что компания сознательно создавала Facebook и Instagram таким образом, чтобы вызывать зависимость у детей и подростков, одновременно преуменьшая риски для их здоровья. Штаты также заявили, что Meta незаконно собирала данные пользователей младше 13 лет, нарушая федеральный закон о защите конфиденциальности детей.

Позднее иск стал частью более широкого федерального процесса против Meta, к которому присоединились другие штаты, а также четыре территории (округ Колумбия, Пуэрто-Рико, Американское Самоа и Северные Марианские острова). В нынешнем разбирательстве ключевыми истцами выступили Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси.

В этом году компания уже проиграла два крупных дела — в Нью-Мексико и Лос-Анджелесе. В одном из них Meta обязали выплатить $375 млн штрафа и создать фонд на $567 млн для устранения последствий вреда, причиненного подросткам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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