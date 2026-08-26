После закрытия межбанка в среду, 26 августа, курс доллара снизился на одну копейку в покупке и продаже, евро упало на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Курс валют на межбанке: доллар потерял 1 копейку, евро — 6 копеек
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Валютный рынок
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Открытие 25 августа
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Закрытие 25 августа
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Изменения
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44,58/44,61
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44,57/44,60
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1/1
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52,01/52,03
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51,95/51,98
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6/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,40−44,88 грн. Евро покупают за 51,73 грн, а продают за 52,36 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,79−44,87, евро — 52,02−52,19 грн.
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Источник: Минфин
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