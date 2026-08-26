Американский фондовый рынок снова обновляет максимумы, а разговоров о предстоящем обвале становится все больше. S&P 500 уже перегрет — но значит ли это, что инвесторам пора выходить из акций?
S&P 500 перегретый, но падения не будет? Что ждет фондовый рынок США (видео)
В новом выпуске разбираем макроэкономические показатели, настроения инвесторов, маржинальную торговлю, покупки и продажи инсайдеров, отчетность американских компаний и техническую картину рынка.
Может ли S&P 500 продлить рост до конца года? Насколько реальна цель около 8500? Что может изменить ситуацию осенью и почему начало следующего года может стать более опасным для инвесторов?
Источник: Минфин
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