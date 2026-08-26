В среду, 26 августа, средняя цена на бензин марки А-95 снизилась на 2 коп. до 80 грн/л, на дизельное топливо — на 6 коп. до 91,91 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС 26 августа: дизель и бензин подешевели
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Как изменились цены за сутки
- Бензин марки А-95 (премиум) — 83,63 грн/л (подешевел на 1 коп.);
- Бензин марки А-95 — 80 грн/л (подешевел на 2 коп.);
- Бензин марки А-92 — 76,91 грн/л (подешевел на 4 коп.);
- Дизпальное — 91,91 грн/л (подешевело на 6 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 42,88 грн/л, что на 85 коп. дешевле по сравнению с предыдущим днем.
Какие цены на крупнейших АЗС
Источник: Минфин
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