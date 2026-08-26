Цены на АЗС 26 августа: дизель и бензин подешевели

В среду, 26 августа, средняя цена на бензин марки А-95 снизилась на 2 коп. до 80 грн/л, на дизельное топливо — на 6 коп. до 91,91 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».