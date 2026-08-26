Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на четверг, 27 августа, на уровне 44,57 грн за доллар. Это на 10 копеек меньше, чем днем раньше. Официальный курс евро также снизился — на 8 копеек, до 52,00 грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.
Доллар и евро подешевели: курс НБУ на 27 августа
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Официальные курсы на 27 августа
Официальные курсы валют на четверг составят:
- 1 доллар США — 44,57 грн;
- 1 евро — 52,00 грн.
Для сравнения, по состоянию на 26 августа официальный курс доллара составил 44,67 грн, а евро — 52,08 грн.
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Источник: Минфин
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