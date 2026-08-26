Доллар и евро подешевели: курс НБУ на 27 августа

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на четверг, 27 августа, на уровне 44,57 грн за доллар. Это на 10 копеек меньше, чем днем раньше. Официальный курс евро также снизился — на 8 копеек, до 52,00 грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.