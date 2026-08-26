Британский финтех-стартап Revolut запустил в обращение привязанный к евро стейблкоин EURR, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Эмитентом EURR является компания Bridge, принадлежащая американской Stripe. Bridge также будет владеть и управлять активами, которыми снабжен этот стейблкоин.

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Что известно

Сначала он будет доступен ограниченному количеству клиентов Revolut в Дании, Польше и Португалии, а позже в этом году стартап намерен открыть доступ и для других рынков Европейской экономической зоны (ЕЭС).

EURR будет интегрирован в приложение Revolut и позволит обменивать евро на криптовалюту и, напротив, непосредственно в блокчейне.

Компания называет его внедрение первым шагом в рамках своей стратегии по стейблкоинам, которая предусматривает запуск токенов с привязкой и к другим валютам.

«Revolut начал с того, что устранил скрытые комиссии и барьеры в обмене валют, — говорится в заявлении компании. — Теперь мы делаем то же самое с криптовалютой».

Информационно-аналитический ресурс Finance Magnates со ссылкой на официальные документы пишет, что EURR был запущен 20 августа и его позиционируют как Revolut Euro.

По ее данным, стейблкоин доступен в розничном приложении Revolut и на криптовалютной бирже Revolut X. По состоянию на вторник в обращении находилось всего 374 EURR при резервах в размере 374 евро.