Подарочный сертификат от компании: в ГНС объяснили, нужно ли платить налоги

Если физическое лицо получило от предприятия или другого юридического лица подарочный сертификат, его стоимость может облагаться НДФЛ и военным сбором. Но налоги появляются не постоянно. Об этом говорится в сообщении ГНС.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Когда не нужно платить налоги

Не облагается налогом стоимость неденежного подарка в пределах 25 % минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. В 2026 году это — 8647 грн.

То есть если стоимость подарочного сертификата не превышает 2 161,75 грн, НДФЛ и военный сбор не уплачиваются.

Когда платим

Если сертификат стоит больше, облагается налогом только сумма превышения.

Например, если стоимость сертификата составляет 3000 грн, налогообложению подлежит 838,25 грн — разница между его стоимостью и не облагаемой налогом суммой.

Из суммы превышения удерживаются:

НДФЛ — 18 %;

военный сбор — 5%.

Самостоятельно начислять и платить эти налоги получателю сертификата не требуется. Это делает юридическое лицо, которое предоставило подарок, поскольку оно является налоговым агентом.