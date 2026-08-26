Bybit предотвратила потенциальные потери пользователей на $700 миллионов

В отчете Bybit за первую половину 2026 года подробно описываются усиленная защита аккаунтов, 100% ончейн-мониторинг и выявление угроз с помощью ИИ после инцидента с безопасностью в 2025 году

Bybit, занимающая второе место в мире по объему криптовалютных торгов, существенно укрепила защиту после хищения $1,46 млрд в феврале 2025 года. Новая модель безопасности позволяет выявлять угрозы на ранней стадии, мгновенно реагировать на инциденты и постоянно адаптироваться к новым тактикам киберпреступников — включая применение ими технологий искусственного интеллекта.

В своем Отчете о рисках и безопасности за первую половину 2026 года, охватывающем период с 1 января по 15 июня, Bybit подробно описывает работу трех уровней защиты: безопасность пользователей и аккаунтов, ончейн-мониторинг в реальном времени и операции по обеспечению безопасности с помощью ИИ.

Цель состоит не просто в добавлении новых мер контроля, а в создании системы безопасности, способной непрерывно учиться на возникающих угрозах и сокращать время между обнаружением и устранением угрозы.

Обзор безопасности Bybit

Показатель Результат за первую половину 2026 года Предотвращенные потенциальные потери пользователей $700+ млн Среднее время первоначальной оценки рисков 4,7 минуты Ончейн-мониторинг бизнес-операций 100% покрытие Урегулированные инциденты безопасности токен-проектов 10, но с нулевыми потерями для платформы Обработанные предупреждения безопасности с помощью ИИ 100 000+

«Сегодня в кибербезопасности счет идет на минуты: это настоящая гонка вооружений. Мы активно применяем ИИ для повышения уровня защиты и управления рисками, при этом уделяя отдельное внимание безопасности самих ИИ‑решений. Важный принцип нашей работы: в вопросах критической безопасности финальное решение принимает человек», — пояснил Дэвид Цзун, руководитель группы контроля рисков и безопасности в Bybit.

От реагирования на инциденты к постоянной защите

Искушенные злоумышленники могут использовать уязвимости на стыке технологий, человеческого фактора и операционных процессов.

В условиях постоянных вызовов в сфере безопасности Bybit расширяет свою архитектуру безопасности, охватывающую защиту аккаунтов, ончейн-мониторинг, выявление мошенничества, тестирование безопасности и реагирование на инциденты.

В первой половине 2026 года Bybit перехватила более 30 000 подозрительных запросов на вывод средств, защитив почти 20 000 пользователей от потенциальных потерь на сумму более $700 миллионов. Среднее время первоначальной проверки составило 4,7 минуты, при этом 95% проверок было завершено в течение 10 минут.

Компания также выявила потенциально связанные с мошенничеством ончейн-средства на сумму около $212 миллионов и внесла в черный список более 10 000 вредоносных адресов, используя ончейн-анализ поведения и мониторинг с помощью ИИ для выявления новых мошеннических схем.

Мониторинг блокчейна и платформы

Bybit расширила мониторинг до 100% ончейн-активности, связанной с бизнес-операциями, включая контракты прошедших листинг токенов, контракты экосистемы, а также холодные, теплые и горячие кошельки компании.

В течение первой половины 2026 года Bybit выявила и урегулировала 10 инцидентов безопасности, связанных с токен-проектами в листинге, при этом платформа не понесла никаких потерь. В восьми случаях Bybit завершила соответствующие экстренные меры быстрее других крупных бирж, а два инцидента были обнаружены еще до того, как сами пострадавшие проекты выявили атаки.

ИИ сокращает оборонительный цикл

Поскольку злоумышленники используют автоматизацию и ИИ для ускорения разведки и поиска уязвимостей, Bybit применяет ИИ в операциях по обеспечению безопасности, аудите кода и тестировании на проникновение.

В первой половине года с помощью ИИ было обработано более 100 000 предупреждений безопасности. Аудит безопасности Bybit на базе ИИ позволил выявлять уязвимости высокой степени опасности в 3−5 раз быстрее по сравнению с ручной проверкой. В то же время автоматизация сократила время, необходимое для перехода от оценки безопасности к тестированию, с примерно двух недель до двух часов, что позволяет Bybit выявлять и исследовать потенциальные уязвимости в существенно более быстром темпе.

Автоматизированная платформа red‑team протестировала 1489 публичных активов и выявила более 100 уязвимостей высокой степени критичности. Среднее время от обнаружения актива до начала первичного пентеста сократилось до менее чем 24 часов — в отличие от традиционного ручного цикла, который занимал несколько недель.

ИИ используется в основном для увеличения масштаба и скорости обнаружения и тестирования, в то время как специалисты по безопасности отвечают за принятие сложных решений в отношении угроз.

Глобальная борьба за привлечение злоумышленников к ответственности

Меры Bybit также вышли за рамки технических средств контроля. Компания сотрудничает с правоохранительными органами, фирмами, занимающимися анализом блокчейн-данных, и отраслевыми партнерами для отслеживания и возврата украденных активов. Она также инициировала судебное разбирательство против Северной Кореи и Lazarus Group, добиваясь привлечения к ответственности и возврата активов, связанных с атакой.

Для Bybit более широкая цель безопасности состоит в том, чтобы сделать атаки более сложными в исполнении и менее прибыльными. Это означает не только укрепление самой платформы, но и улучшение координации между биржами, блокчейн-сетями, следователями и правоохранительными органами.

Безопасность — процесс непрерывный

Отчет по безопасности за первую половину 2026 года подтверждает стремление Bybit к прозрачности и знаменует собой новый этап в эволюции безопасности на платформе. Поскольку злоумышленники осваивают новые технологии и методы, которым все больше способствует растущая распространенность ИИ, защитные системы Bybit разрабатываются таким образом, чтобы развиваться соответствующим образом.

Подробная архитектура безопасности, методологии и вспомогательные показатели доступны в Отчете об управлении рисками и безопасности за первую половину 2026 года.

Дисклеймер

Если не указано иное, показатели охватывают период с 1 января по 15 июня 2026 года и основаны на данных внутренних систем безопасности, управления рисками и проектирования Bybit. Эти показатели предоставляются Bybit самостоятельно и призваны обеспечить прозрачность её операций по безопасности. Их не следует истолковывать как гарантию будущих показателей безопасности или как сравнительный рейтинг бирж.