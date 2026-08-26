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26 августа 2026, 13:50 Читати українською

Доходности евробондов падают на фоне снижения нефти

Доходности государственных облигаций еврозоны снизились в среду, следуя за резким падением мировых цен на нефть: ослабление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке принесло облегчение рынкам долговых инструментов, несмотря на жесткие сигналы из Франкфурта, пишет Investing.

Доходности государственных облигаций еврозоны снизились в среду, следуя за резким падением мировых цен на нефть: ослабление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке принесло облегчение рынкам долговых инструментов, несмотря на жесткие сигналы из Франкфурта, пишет Investing.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДоходность двухлетних германских облигаций Schatz снизилась до 2,781%, тогда как доходность 10-летних Bund упала до 3,195%, опустившись ниже психологически важного уровня 3,20% после того, как на прошлой неделе она приближалась к 15-летним максимумам.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Доходность двухлетних германских облигаций Schatz снизилась до 2,781%, тогда как доходность 10-летних Bund упала до 3,195%, опустившись ниже психологически важного уровня 3,20% после того, как на прошлой неделе она приближалась к 15-летним максимумам.

Давление на сырьевые рынки

Мировой эталонный сорт нефти Brent подешевел более чем на 2,5% и торговался вблизи $86 за баррель, продолжая многосессионное снижение после сообщений СМИ о том, что США и Иран близки к заключению временного соглашения о прекращении огня, предусматривающего гарантии свободного судоходства через Ормузский пролив.

Внезапная перспектива восстановления морских перевозок помогла устранить инфляционную премию, обусловленную ростом издержек, которая на протяжении последних недель была заложена в европейские кривые процентных ставок.

Жесткие предупреждения Шнабель ограничивают рост облигаций

Тем не менее рост рынка облигаций столкнулся с серьёзным ограничением: жёсткие сигналы руководства Европейского центрального банка напомнили участникам долгового рынка о том, что денежно-кредитная политика, вероятно, останется ограничительной на более длительный срок.

В интервью Bloomberg News, опубликованном в среду, член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель предупредила, что для обеспечения ценовой стабильности потребуется дальнейшее повышение стоимости заимствований, прямо заявив: «При текущей ключевой ставке инфляция вряд ли вернётся к целевому уровню в среднесрочной перспективе, поэтому дальнейшее ужесточение политики необходимо».

Шнабель предупредила, что сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке и общая устойчивость экономики еврозоны по-прежнему создают риски ускорения инфляции.

Её комментарии подкрепили рыночные ожидания возможного повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в сентябре, что не позволило европейским ставкам заимствований резко снизиться и удержало краткосрочные доходности относительно стабильными.

Глобальные инвесторы ждут выступления в Джексон-Хоуле

По мере стабилизации кривых ставок еврозоны ниже недавних пиков участники рынка суверенного долга переключают внимание на международные монетарные триггеры, запланированные на конец недели.

Управляющие портфелями облигаций готовятся к первому программному выступлению председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на симпозиуме по экономической политике в Джексон-Хоуле в пятницу.

Мировые участники рынка облигаций будут внимательно следить за его комментариями, чтобы понять, намерен ли американский центральный банк сохранять высокий уровень ключевой ставки — позиция, которая может оказать влияние на европейские рынки ставок и определить динамику суверенных спредов осенью.

Напомним

26 августа цены на нефть упали на 2% на фоне новых надежд на то, что Ормузский пролив может вновь открыться после заявлений Ирана о возобновлении переговоров с Оманом по вопросу управления этим стратегическим водным путем.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,78 доллара, или 2,0%, до 86,80 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 1,49 доллара, или 1,8%, до 80,87 доллара.

Обе марки нефти потеряли более 3% во вторник.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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