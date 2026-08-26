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26 августа 2026, 13:33 Читати українською

Торговая война обостряется: Канада введет пошлины до 50% на ряд американских товаров

Канада с 8 сентября введет новые контрпошлины на ряд товаров из США. Их ставки будут от 15 до 50%. Об этом сообщило Министерство финансов Канады.

Канада с 8 сентября введет новые контрпошлины на ряд товаров из США.

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Новые тарифы охватят американский импорт ориентировочной стоимостью $19,9 млрд. В канадском правительстве отметили, что ставки будут зеркальными до американских пошлин и будут распространяться на товары, которые Вашингтон уже обложил дополнительными тарифами.

Под действие новых мер попадут, в частности, сталь и алюминий, продукты питания, бытовая, электрическая и сельскохозяйственная техника, целлюлоза и бумага, мебель, одежда и обувь.

Ставку 25% применят, в частности, на бытовую технику, молочную продукцию, рыбу и морепродукты, а также отдельные виды стальной и алюминиевой продукции.

В то же время пошлину в 50% установят на сталь и алюминий, мебель, одежду и обувь, которые раньше облагались тарифом в 25%.

Ответ Канады на пошлины США

Новые тарифы Канады явились ответом на торговую политику администрации президента США Дональда Трампа. 19 августа он заявил о временной приостановке введения 50% пошлин на канадские товары на фоне переговоров между странами.

22 августа США все же ввели 50% пошлины на отдельные категории импорта из Канады. После этого канадское правительство заявило о подготовке ответных мер.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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