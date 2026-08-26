Авто в возрасте до 5 лет: какие импортированные легковушки украинцы выбирали в июле

В июле украинцы приобрели 6,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Об этом сообщает Укравтопром.

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Всего за прошедший месяц украинский автопарк пополнили 22,6 тыс. импортированных легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили в возрасте до пяти лет составляли 30% от общего объема ввозимых подержанных авто.

Наибольшую долю этого сегмента сформировали бензиновые автомобили — 44%. На электромобили пришлось 32% рынка, на гибриды — 19%, дизельные модели охватили 4%, а автомобили с газобаллонным оборудованием — 1%.

Самым популярным импортируемым автомобилем в возрасте до пяти лет стала TESLA Model Y, которую в июле зарегистрировали в количестве 477 единиц.

В пятерку лидеров также вошли:

TESLA Model 3 — 358 авто;

NISSAN Rogue — 325;

MAZDA CX-5 — 266;

VOLKSWAGEN Tiguan — 261.

Далее в рейтинге расположились: