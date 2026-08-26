В июле украинцы приобрели 6,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Об этом сообщает Укравтопром.
Авто в возрасте до 5 лет: какие импортированные легковушки украинцы выбирали в июле
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Всего за прошедший месяц украинский автопарк пополнили 22,6 тыс. импортированных легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили в возрасте до пяти лет составляли 30% от общего объема ввозимых подержанных авто.
Наибольшую долю этого сегмента сформировали бензиновые автомобили — 44%. На электромобили пришлось 32% рынка, на гибриды — 19%, дизельные модели охватили 4%, а автомобили с газобаллонным оборудованием — 1%.
Самым популярным импортируемым автомобилем в возрасте до пяти лет стала TESLA Model Y, которую в июле зарегистрировали в количестве 477 единиц.
В пятерку лидеров также вошли:
- TESLA Model 3 — 358 авто;
- NISSAN Rogue — 325;
- MAZDA CX-5 — 266;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 261.
Далее в рейтинге расположились:
- FORD Escape — 178 авто;
- AUDI Q5 — 170;
- KIA Niro — 154;
- HYUNDAI Ioniq 5 — 138;
- CHEVROLET Bolt — 129.
Источник: Минфин
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