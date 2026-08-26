Инфляция набирает обороты: что подорожает и как сохранить деньги (видео)

В новом выпуске разбираем, что толкает инфляцию вверх в 2026 году, насколько на цены влияют девальвация гривны и импорт, почему подорожание нефти испытывает практически каждый украинец и какие категории товаров могут дорожать быстрее всего.

Что будет с ценами на горючее и продукты? Будут ли повышать тарифы? И главное, что можно сделать уже сейчас, чтобы меньше терять из-за инфляции? Ответы — в новом выпуске.