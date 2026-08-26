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26 августа 2026, 11:51 Читати українською

Мировому рынку кофе грозит дефицит премиальной арабики: цены выросли на 35%

Сильные дожди в Бразилии ухудшили качество нового урожая кофе и могут привести к дефициту высококачественных зерен арабики на мировом рынке, в то время как фьючерсы на этот сорт с июня выросли примерно на 35%, сообщает Bloomberg.

Сильные дожди в Бразилии ухудшили качество нового урожая кофе и могут привести к дефициту высококачественных зерен арабики на мировом рынке, в то время как фьючерсы на этот сорт с июня выросли примерно на 35%, сообщает Bloomberg.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВ чем причинаБразилия является крупнейшим производителем арабики в мире и обеспечивает около 45% ее глобального производства, поэтому проблемы с качеством урожая могут повлиять на поставки премиального кофе далеко за пределы страны.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В чем причина

Бразилия является крупнейшим производителем арабики в мире и обеспечивает около 45% ее глобального производства, поэтому проблемы с качеством урожая могут повлиять на поставки премиального кофе далеко за пределы страны.

Основной проблемой стали чрезвычайно интенсивные осадки при сборе урожая. В июне дожди сбили большое количество созревших кофейных ягод с деревьев, после чего они несколько дней лежали на переувлажненной земле, что повышает риск ферментации, появления плесени и нежелательных сладостей.

По оценке главы кооператива Expocacer Симао де Лимы, объединяющего более 800 производителей в регионе Cerrado Mineiro на юго-востоке Бразилии, в среднем дождями было сбито около 20% кофейных ягод против обычных 5−7%.

Итак, речь идет не о потере 20% всего бразильского урожая, а о значительном повреждении продукции в одном из важнейших регионов производства высококачественной арабики.

Ситуацию усугубила вторая волна осадков в июле. Дожди попали уже на собранные зерна, разложенные для сушки, из-за чего некоторым производителям пришлось заново начинать процесс сушки.

Проблемы с качеством уже отражаются на рынке. Фьючерсы на арабику с июня подорожали примерно на 35%, компенсировав значительную часть понижения цен с начала года.

На физическом рынке высококачественный бразильский кофе продается с премией до 15 центов за фунт по сравнению с фьючерсами в Нью-Йорке.

Особо заметным может оказаться сокращение объемов кофе, что соответствует стандартам поставки на сертифицированные склады Intercontinental Exchange (ICE) в США и Европе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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