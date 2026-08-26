Латвия с 1 сентября запретила импорт товаров из россии и Белоруссии

Латвия с 1 сентября запретит импорт широкого перечня промышленных товаров из россии и Белоруссии. Ограничения будут действовать и для продукции, которую постараются ввезти через третьи страны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Латвии.

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Новые правила правительство Латвии приняло во вторник, 25 августа. Сейм поддержал запрет на торговлю рядом товаров с россией и Беларусью еще в конце июля, а теперь правительство определило дату вступления в силу ограничений.

Что запрещено

Ограничения включают значительную группу товаров широкого потребления и готовой продукции. В частности, в список вошли:

печатные книги, газеты и прочая полиграфическая продукция;

одежда, обувь, головные уборы и другие готовые текстильные изделия;

игрушки, игры и спортивные принадлежности.

Ограничения будут распространяться не только на прямой импорт из россии и Белоруссии. Запрет будет действовать, если товары российского или белорусского происхождения будут ввозиться через другие страны.

Правительство Латвии объясняет решение интересов национальной безопасности. Власти также хотят сократить доходы россии и Белоруссии от экспорта и ограничить попадание российских пропагандистских материалов в страну.