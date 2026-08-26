В среду, 26 августа, средний курс доллара прибавил 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро потерял 2 копейки в покупке и продаже.
Наличный курс валют 26 августа: доллар стабильный, евро дешевеет
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,42−44,91 грн. Евро покупают за 51,75 грн, а продают за 52,40 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,70−44,80, евро — 52,00−52,18 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,58/44,61 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 52,01/52,03 грн/евро.
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Источник: Минфин
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