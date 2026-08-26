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26 августа 2026, 9:53 Читати українською

«Индекс счастья» в россии упал до самого низкого уровня за 15 лет

На россии катастрофически падает «индекс счастья». В прошлом месяце он снизился на 9 пунктов — до минимума 2011 года. Доля респондентов, считающих себя однозначно более «несчастными», достигла 9%, что также является своеобразным рекордом за все время измерений. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки.

На россии катастрофически падает «индекс счастья».

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На уровень несчастий россиян повлияли общее положение в стране, людоедская политика правительства, война против Украины и местные невзгоды. В то же время у российских чиновников трактовка понятия «счастье» коренным образом отличается от взглядов рядовых граждан россии.

Так, губернатор ненецкого автономного округа Ирина Гехт на встрече с Путиным с гордостью доложила, что каждый десятый житель региона пошел воевать на т.н. «сво». Это, по мнению чиновницы, свидетельствует об исключительно патриотических настроениях населения арктического региона и желании умирать на чужбине за «счастливое» существование своих семей, «приправленное» кремлевскими прихотями. Округ стал лидером по поставке солдат на войну против Украины по сравнению с другими субъектами федерации.

Впрочем, чиновница «забыла похвастаться», что регион традиционно отстает в общероссийских рейтингах качества жизни (73 место в 2025 году и 77 — в 2024-м).

По исследованиям российских ученых, ненецкие мужчины также находятся в зоне риска из-за высокой смертности от внешних причин: отравления алкоголем, травмирования в драках, неосторожного обращения с огнем и т. д. Кроме того, в регионе есть серьезные проблемы с рабочими местами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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nitrous2000
nitrous2000
26 августа 2026, 11:31
#
А буде гірше
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