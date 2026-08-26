Энергосервисные контракты могут приносить инвестору 20−25% годовых в гривне, а удачный проект способен окупиться примерно за 4 года.
25% годовых в энергетике? Что не так с ЕСКО-контрактами (видео)
На первый взгляд одна из самых интересных моделей инвестиций в украинскую энергетику. Но почему тогда ЕСКО-контракты еще не стали массовыми?
В новом выпуске Александр Бондаренко подробно разбирает, как работает ЕСКО-модель, откуда берется доход инвестора и какие риски могут существенно изменить всю математику проекта.
Почему после истечения контракта инвестор должен бесплатно передать оборудование заказчику?
Как батарея стоимостью около $500 тыс. может практически удвоить бюджет?
Почему переговоры с общиной могут продолжаться месяцами, а проект сорваться уже перед тендером?
Ответы и реальная математика инвестиций — в новом выпуске.
Источник: Минфин
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