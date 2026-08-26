Сенс Банк назначил нового независимого члена набсовета

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Что известно о Новаке

Новак имеет более 25 лет опыта в ИТ и операционной деятельности, в частности, в банковском секторе. В 2007—2010 он был членом правления, операционным и ИТ-директором Tatra Banka в Словакии.

В 2011—2014 годах Новак работал управляющим директором Raiffeisen Bank International в Вене, где отвечал за международные операции и ИТ. Также он входил в наблюдательные советы банков группы Raiffeisen в Чехии, Румынии и Венгрии.

В 2014—2019 годах Новак был операционным директором VUB Banka, а в 2019—2023 — ИТ-директором Prima Banka в Словакии.

В Сенс Банке отметили, что международный банковский опыт Новака должен усилить наблюдательный совет и способствовать развитию корпоративного управления и подготовке банка к приватизации.

Предыстория

Как писал «Минфин», 22 августа свои полномочия прекратил член наблюдательного совета Николай Гладышенко. Прекращение полномочий Гладышенко произошло по решению Кабинета Министров Украины. Правительство также приняло решение и об отстранении председателя правления банка Алексея Ступака. По словам премьера, решение было принято после обнародования антикоррупционными органами материалов по делу «Мидас».

19 августа НАБУ и САП сообщили о результатах спецоперации «Форест Гамп». По версии следствия, группа лиц легализовала 150 млн грн для внесения залога фигуранту дела «Мидас».

Среди фигурантов антикоррупционные органы называют экс-заместителя руководителя Офиса президента Ирину Мудрую, бывшего народного депутата, председателя правления Сенс Банка, председателя наблюдательного совета государственного банка и других лиц.

По данным НАБУ и САП, в начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над Сенс Банком, что, по версии следствия, позволило им использовать банк в собственных интересах.