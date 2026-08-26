Coinbase запустила токенизированные акции на блокчейные Base

Криптобиржа Coinbase запустила токенизированные акции на своем блокчейне Base. Продукт доступен инвесторам вне США и позиционируется как цифровая версия реальных ценных бумаг. Об этом пишет «Incrypted».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о новых активах

Новые активы — это токены стандарта B20, обеспеченные реальными ценными бумагами по курсу 1 к 1. Coinbase особо подчеркнула, что инвесторы в токенизированные акции получают полные права на них.

Кастодианом и, соответственно, брокером выступает Alpaca. Это компания, находящаяся под наблюдением регулятора Abu Dhabi Global Market (ADGM).

На начальном этапе доступны следующие позиции: Apple (AAPL), Nvidia (NVDA), Meta (META) и Alphabet (GOOGL). Купить токенизированные акции могут только аккредитованные инвесторы, однако критерии биржа не раскрыли, равно как и перечень доступных юрисдикций.

Покупка такой цифровой версии ценной бумаги позволяет использовать ее в экосистеме Base, например, как залог. Также токенизированные акции могут торговаться в режиме 24/7 из любой точки мира.

Интерес к подобным продуктам только растет

Среди первых подобное прокси-решение — токен, привязанный к ценной бумаге у кастодиана, — предложила биржа Kraken. Позже этот тренд набрал обороты. Так, например, токенизированные акции торгуются на Binance и в сети Robinhood Chain от одноименной компании.

С начала 2026 года капитализация этого выросла с $487,9 млн до почти $2 млрд на момент написания. Среди сетей доминируют BNB Chain и Ethereum.