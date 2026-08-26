Минфин привлек 6,21 млрд грн от продажи ОВГЗ: наибольший спрос инвесторов пришелся на 3,5-летние облигации

Министерство финансов Украины 25 августа 2026 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 6,21 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Что предлагали инвестору

Облигации в гривне сроком 1 год со ставкой 15,17% годовых обеспечили поступление 1,014 млрд гривен.

Облигации в гривне сроком 2 года с доходностью 15,63% годовых привлекли в бюджет 197 млн гривен.

Облигации в гривне сроком 3,5 года с доходностью 16,47% годовых привлекли в бюджет 4,996 млрд гривен.

Напомним

С начала 2026 года государство уже привлекло более 328,31 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,35 трлн.

Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.