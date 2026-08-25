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25 августа 2026, 19:12 Читати українською

Зачем украинские банки завозят золото, если почти не держат его на счетах

Украинские банки активно завозят физическое золото в слитках, но почти не скапливают его как собственный актив. Об этом свидетельствуют данные, приведенные экономистом Андреем Шевчишиным .

Украинские банки активно завозят физическое золото в слитках, но почти не скапливают его как собственный актив.

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По состоянию на 1 июля на счетах украинских банков учитывалось банковских металлов всего на $5,9 млн или 250,27 млн грн. Более половины этой суммы приходилось на государственные банки — 138 млн грн. Еще 112,2 млн грн — на банки с украинским капиталом. Банки с иностранным капиталом золота на счетах не хранили.

При этом банки регулярно импортируют физическое золото. По словам Шевчишина, оно нужно преимущественно не для формирования собственных инвестиционных запасов, а для проведения сделок с населением и бизнесом.

Сколько золота проходит через банки

За 2025 год банки ввезли 10,47 тыс. тройских унций золота. Из этого объема чистая продажа физического золота населению составила 2,068 тыс. тройских унций, в то время как беспоставочные операции с населением и бизнесом — 8,74 тыс. тройских унций.

За семь месяцев 2026 г. импорт вырос до 7,073 тыс. тройских унций. Чистый выкуп золота у населения составил около 2 тройских унций, а беспоставочная чистая продажа населению и бизнесу — 6,678 тыс. тройских унций.

Эти цифры показывают, что физическое золото проходит через банковскую систему преимущественно как инструмент для операций клиентов, а не как актив, накопленный банками на собственных балансах.

По расчетам Шевчишина, с учетом приведенных объемов импорта и сделок за семь месяцев 2026 года, на счетах банков могло остаться около 12,3 кг золота. В то же время, общая стоимость банковских металлов на счетах составила $5,9 млн, поскольку этот показатель охватывает не только золото.

Экономист оценивает возможный масштаб такой обработки примерно в 6,2−10,8 тонн в год, или 200−350 тыс. тройских унций. Это означает, что основное движение золота в банковской системе может быть связано именно с обслуживанием клиентского спроса, а не созданием значительных запасов металла самими банками.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Sagittarius
Sagittarius
25 августа 2026, 19:32
#
А що значить безпоставочний продаж? Рахунки населення у банківських металах? А фізичне золото залишається все одно у цих банках?
+
0
Andrii Angel
Andrii Angel
25 августа 2026, 21:21
#
Знеособлений металевий рахунок: https://finance.ua/ua/saving/kak-pokupat-zoloto
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