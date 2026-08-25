После закрытия межбанка во вторник, 25 августа, курс доллара снизился на одну копейку в покупке и три копейки в продаже, евро подорожал на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Межбанк закрылся: доллар упал, евро подорожало
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Валютный рынок
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Открытие 25 августа
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Закрытие 25 августа
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Изменения
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44,59/44,64
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44,58/44,61
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1/3
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51,96/52,00
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52,03/52,05
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7/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,44−44,91 грн. Евро покупают за 51,77 грн., а продают за 52,42 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,89, евро — 52,05−52,15 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Стаття: курс долара знизився на 1 копійку
Оце падіння, так падіння