Никаких законопроектов или обсуждений: в Раде прокомментировали мобилизацию женщин

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил, что мобилизация женщин в Украине не производится, не готовится и не рассматривается. Об этом говорится в официальном заявлении комитета .

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В комитете подчеркнули, что нет никаких законодательных инициатив, зарегистрированных законопроектов или внутренних обсуждений по мобилизации женщин.

Женщины вступают в ВСУ исключительно на добровольных началах, отметили в парламенте.

В комитете отметили, что публичные заявления отдельных спикеров по этой теме не отражают реальной законодательной работы и позиции профильного комитета.

Украинцев призвали проверять информацию в официальных источниках и не подвергаться манипуляциям.

Что предшествовало

В Украине зарегистрировали три электронных документа, авторы которых предлагают изменить правила военного учета и мобилизации женщин. Инициативы предусматривают разные подходы: от распространения воинского долга на трудоспособных женщин без детей до установления одинаковых правил для мужчин и женщин.

Какие правила предлагали изменить

Первый документ предлагает распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин, не имеющих детей. В то же время автор предлагает сохранить предусмотренные законом гарантии для женщин с детьми, а также исключения для тех, кто имеет медицинские или другие законные основания для отсрочки.

Вторая инициатива носит более широкий характер. В нем предлагают установить для мужчин и женщин одинаковые основные правила военного учета, пригодности и мобилизационного призыва.

Согласно предложенному подходу, во время призыва следует учитывать:

возраст;

состояние здоровья;

военно-учетную специальность;

потребности ВСУ и других военных формирований;

законные основания для отсрочки

Третья петиция предусматривает обязательный военный учет женщин соответствующего возраста и возможность их призыва при мобилизации на равных началах с мужчинами. Автор также предлагает ввести для женщин военную подготовку и обучение.