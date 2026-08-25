Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил, что мобилизация женщин в Украине не производится, не готовится и не рассматривается. Об этом говорится в официальном заявлении комитета .
Никаких законопроектов или обсуждений: в Раде прокомментировали мобилизацию женщин
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В комитете подчеркнули, что нет никаких законодательных инициатив, зарегистрированных законопроектов или внутренних обсуждений по мобилизации женщин.
Женщины вступают в ВСУ исключительно на добровольных началах, отметили в парламенте.
В комитете отметили, что публичные заявления отдельных спикеров по этой теме не отражают реальной законодательной работы и позиции профильного комитета.
Украинцев призвали проверять информацию в официальных источниках и не подвергаться манипуляциям.
Что предшествовало
В Украине зарегистрировали три электронных документа, авторы которых предлагают изменить правила военного учета и мобилизации женщин. Инициативы предусматривают разные подходы: от распространения воинского долга на трудоспособных женщин без детей до установления одинаковых правил для мужчин и женщин.
Какие правила предлагали изменить
Первый документ предлагает распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин, не имеющих детей. В то же время автор предлагает сохранить предусмотренные законом гарантии для женщин с детьми, а также исключения для тех, кто имеет медицинские или другие законные основания для отсрочки.
Вторая инициатива носит более широкий характер. В нем предлагают установить для мужчин и женщин одинаковые основные правила военного учета, пригодности и мобилизационного призыва.
Согласно предложенному подходу, во время призыва следует учитывать:
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возраст;
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состояние здоровья;
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военно-учетную специальность;
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потребности ВСУ и других военных формирований;
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законные основания для отсрочки
Третья петиция предусматривает обязательный военный учет женщин соответствующего возраста и возможность их призыва при мобилизации на равных началах с мужчинами. Автор также предлагает ввести для женщин военную подготовку и обучение.
Комментарии - 6
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
Нікуди тебе не погонять, не переживай.
«В середине ноября 2021-го Киев посетил тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он проинформировал президента Зеленского, что Лондон считает российское вторжение неизбежным, и призвал начать подготовку страны к войне.»
https://nv.ua/world/geopolitics/vtorzhenie-v-ukrainu-zelenskiy-ne-veril-preduprezhdeniyam-britanskoy-i-amerikanskoy-razvedki-50585651.html
В случае с нападением на Украину любого участника НАТО такого предупреждения от другого участника НАТО уже не будет, ибо они союзники друг другу.