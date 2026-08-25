В Ощадбанке сообщили о частичном ограничении доступа к электронным сервисам из-за срабатывания систем безопасности.
В Ощадбанке произошел сбой: клиенты не могут войти в приложение
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Что временно не доступно:
- мобильное приложение банка;
- сервисы для юридических лиц.
В банке заверили, что к 17:00 работу систем должны полностью стабилизироваться.
Источник: Минфин
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