Во вторник, 25 августа, средняя цена на бензин марки А-95 зафиксировалась на уровне 80,02 грн/л, дизельное топливо — на уровне 91,97 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Бензин, дизель и автогаз: как изменились цены на топливо 25 августа
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Как изменились цены за сутки
- Бензин марки А-95 (премиум) — 83,64 грн/л (подорожал на 55 коп.);
- Бензин марки А-95 — 80,02 грн/л (упал на 3 копейки);
- Бензин марки А-92 — 76,95 грн/л;
- Дизпальное — 91,97 грн/л (подорожал на 7 коп.)
- Средняя цена автогаза составляет 43,73 грн/л.
Какие цены на крупнейших АЗС?
Самая низкая из приведенных сетей цена бензина А-95 — на АЗС «Авантаж», где литр стоит 76,95 грн. Дороже всего его продают на Motto — за 83,40 грн/л и на заправках Grand Pertrol — за 82,99 грн/л.
Источник: Минфин
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