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25 августа 2026, 14:51 Читати українською

Разыгрываем книжные бестселлеры за подписку на инстаграммы «Минфина» и Академии Минфин

По случаю Дня знаний «Минфин» совместно с Академией Минфин разыгрывают три книжных бестселлера об инвестициях. Рассказываем, как вы можете выиграть один из них.

По случаю Дня знаний «Минфин» совместно с Академией Минфин разыгрывают три книжных бестселлера об инвестициях.

К 1 сентября «Минфин» вместе с Академией Минфин подготовили розыгрыш для тех, кто интересуется финансами и инвестициями. Розыгрыш продолжается в Instagram — участники могут выиграть одну из трех популярных книг об инвестировании.

Какие книги можно выиграть

Разыгрываем три известных многим инвесторам издания:

📚 «Правила инвестирования Уоррена Баффета: как хранить и приумножать капитал» Джереми С. Миллера — книга рассказывает о подходах миллиардера Уоррена Баффета к инвестированию и общих принципах приумножения капитала.

📚 «Думай медленно… решай быстро» Даниэля Канемана — автор исследует особенности человеческого мышления и объясняет, как мы принимаем решения, в частности, относительно денег, и почему можем допускать ошибки.

📚 «Умный инвестор. Стратегия стоимостного инвестирования» Бенджамина Грэма — одна из самых известных книг о стоимостном инвестировании и долгосрочном подходе к работе с капиталом.

Эти книги включают различные аспекты инвестирования — от психологии принятия решений до принципов оценки активов и управления капиталом. И одна из книг может стать вашей.

Как принять участие в розыгрыше

Для этого выполните простые условия:

1️⃣ Подпишитесь на страницы @minfin.academy и @minfin.com.ua в инстаграмме

2️⃣ Полюбите публикацию в инстаграмме о розыгрыше

3️⃣ Отметьте в комментариях друга, которому также интересна тема инвестиций и приумножение капитала.

Количество комментариев не ограничено. Чем больше отметок разных друзей — тем выше будут ваши шансы на победу.

❗ Победителей выберем 1 сентября в 15:00 с помощью сервиса для случайного выбора комментариев в Instagram. Имена трех победителей объявим в сториз.

Подробные условия и участие в розыгрыше — в Instagram «Минфина».

Перейдите по ссылке и присоединяйтесь.

🔗 Принять участие в розыгрыше

Источник: Минфин
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