По случаю Дня знаний «Минфин» совместно с Академией Минфин разыгрывают три книжных бестселлера об инвестициях. Рассказываем, как вы можете выиграть один из них.
Разыгрываем книжные бестселлеры за подписку на инстаграммы «Минфина» и Академии Минфин
К 1 сентября «Минфин» вместе с Академией Минфин подготовили розыгрыш для тех, кто интересуется финансами и инвестициями. Розыгрыш продолжается в Instagram — участники могут выиграть одну из трех популярных книг об инвестировании.
Какие книги можно выиграть
Разыгрываем три известных многим инвесторам издания:
📚 «Правила инвестирования Уоррена Баффета: как хранить и приумножать капитал» Джереми С. Миллера — книга рассказывает о подходах миллиардера Уоррена Баффета к инвестированию и общих принципах приумножения капитала.
📚 «Думай медленно… решай быстро» Даниэля Канемана — автор исследует особенности человеческого мышления и объясняет, как мы принимаем решения, в частности, относительно денег, и почему можем допускать ошибки.
📚 «Умный инвестор. Стратегия стоимостного инвестирования» Бенджамина Грэма — одна из самых известных книг о стоимостном инвестировании и долгосрочном подходе к работе с капиталом.
Эти книги включают различные аспекты инвестирования — от психологии принятия решений до принципов оценки активов и управления капиталом. И одна из книг может стать вашей.
Как принять участие в розыгрыше
Для этого выполните простые условия:
1️⃣ Подпишитесь на страницы @minfin.academy и @minfin.com.ua в инстаграмме
2️⃣ Полюбите публикацию в инстаграмме о розыгрыше
3️⃣ Отметьте в комментариях друга, которому также интересна тема инвестиций и приумножение капитала.
Количество комментариев не ограничено. Чем больше отметок разных друзей — тем выше будут ваши шансы на победу.
❗ Победителей выберем 1 сентября в 15:00 с помощью сервиса для случайного выбора комментариев в Instagram. Имена трех победителей объявим в сториз.
Подробные условия и участие в розыгрыше — в Instagram «Минфина».
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