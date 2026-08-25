Швейцария определила, какие компании несут наибольшие риски отмывания средств

Швейцария обновила национальную оценку рисков, связанных с юридическими лицами и трастами. Один из главных выводов: риск зависит не столько от юридической формы компании, сколько от того, ведет ли она реальную хозяйственную деятельность. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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Наиболее рисковые компании

По ее словам, наиболее рисковыми считаются домицилиарные компании — структуры без реальной хозяйственной деятельности, созданные преимущественно для владения и управления активами, особенно если они входят в сложные трансграничные структуры.

Иностранные юридические лица также оказались заметно рисковее швейцарских: их индекс риска составляет 2,5 балла из 5 против 1,6.

Подкуп должностных лиц упоминался в 26,1% сообщений об иностранных структурах против 5,8% в отношении швейцарских, тяжкие налоговые преступления — в 11,3% против 3,5%.

Проблемной зоной остаются и трасты: в 40,3% сообщений по ним финансовая разведка вообще не смогла определить предикатное преступление, что само по себе рассматривается как признак непрозрачности.

Швейцария уже вводит реестр бенефициарных владельцев и распространяет требования в сфере противодействия отмыванию средств на часть услуг юристов, нотариусов и фидуциариев. Но пробелы остаются. Например, предоставление адреса для регистрации компании без реального присутствия до сих пор не охватывается этими требованиями.