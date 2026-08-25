США хотят аннулировать до 200 тысяч виз: кого это коснется

В ближайшие недели Госдепартамент США объявит об аннулировании виз B1 и B2, владельцы которых запросили убежище в стране. Об этом пишет агентство Associated Press, ознакомившееся с документами ведомства.

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О каких визах идет речь

Речь идет о так называемых туристических (B2, Tourism & Medical Treatment) и деловых (B1, Business) визах, выданных в период с 2016 по 2026 год.

Администрация Трампа планирует отзывать визы в координации с министерством внутренней безопасности.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготта, это необходимо, чтобы «выявить и аннулировать неиммиграционные визы иностранцев, которые прибыли в США, утверждая, что являются краткосрочными посетителями, а затем подают заявление на получение убежища, чтобы остаться здесь навсегда».

По словам американских чиновников, аннулирование виз не обязательно приведет к немедленной депортации. Большинство тех, чьи дела об убежище сейчас рассматриваются, переведут в другую категорию.

Если это произойдет, отзыв станет крупнейшим разовым массовым аннулированием виз в истории США и, скорее всего, приведет к судебным искам, отмечает Associated Press.