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25 августа 2026, 12:22 Читати українською

Инфляция в оккупированном Крыму опередила российскую в 2,5 раза: цены на бензин подскочили на 142,47%

Годовая инфляция во временно оккупированном Крыму в июле 2026 значительно превысила средний показатель в россии. В Крыму она достигла 15,79%, в Севастополе — 14,74%, в то время как всего в россии составляла 5,98%, свидетельствуют данные Росстата, которые проанализировал The Insider.

Годовая инфляция во временно оккупированном Крыму в июле 2026 значительно превысила средний показатель в россии.

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Какие причины рекордной инфляции

Одним из главных факторов стала стоимость горючего. В Крыму бензин за июль подорожал на 142,47%, а в годовом исчислении — на 211,37%. В Севастополе моторное топливо выросло в цене на 59,36% в месяц и на 180,76% в год.

Для сравнения: в среднем по россии топливо за год подорожало на 26,14%. То есть на оккупированном полуострове цены на него росли в несколько раз быстрее.

В Центробанке россии причинами назвали ремонт нефтеперерабатывающих заводов и проблемы с доставкой нефтепродуктов в Крым. Регулятор отметил, что сокращение предложения горючего из-за логистических трудностей особенно отразилось на Севастополе.

Удорожание горючего уже повлияло на другие группы товаров. В частности, в Севастополе строительные материалы в июле подорожали на 15,43%, а за год — на 22,43%. Регулятор объясняет это ростом расходов на доставку и повышением зарплат водителей.

Цены на продовольствие в Севастополе за год выросли на 13,43%, в то время как в среднем в россии — на 4,39%. Заметнее всего подорожали яйца: на 44,92% за июль и на 47,34% в годовом исчислении. Среди причин — сокращение производства на местных птицефабриках и более дорогая логистика.

Дополнительным фактором стали периодические отключения электроэнергии. Из-за них жители Севастополя активнее покупали продукты длительного хранения: за июль сахар подорожал на 16,42%, макароны и крупы — на 13,91%. В годовом исчислении цена сахара выросла почти на 49,5%.

Что с туризмом в Крыму

В то же время, логистические проблемы ударили по туристической отрасли. Туристический поток в Севастополь уменьшился из-за усложненной транспортной доступности, поэтому пансионаты и санатории снижали цены: санаторно-оздоровительные услуги в июле подешевели на 16%.

Как сообщал «Минфин», в июле потребительские цены в Украине выросли на 0,3% по сравнению с июнем. В годовом исчислении инфляция составляла 7,7%, а базовая — 8,1%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Andrii Angel
Andrii Angel
25 августа 2026, 12:30
#
(Глядя в хрустальный шар): Крым под управлением РФ будет ближние ~50 лет.
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0
nitrous2000
nitrous2000
25 августа 2026, 13:52
#
В таком случае можно будет им только посочувствовать. Худшие годы для крыма после распада совка
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