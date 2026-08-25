Курс валют 25 августа: что происходит с долларом и евро

Во вторник, 25 августа, средний курс доллара прибавил 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро потерял 4 копейки в покупке и 8 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,48−44,94 грн. Евро покупают за 51,79 грн, а продают за 52,43 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,72−44,83, евро — 52,05−52,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,59/44,64 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,96/52,00 грн/евро.

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